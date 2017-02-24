MHP’li yöneticiden Suriyeli isyanı!

Mesut Akbulut

Türkiye’de 3 milyona yakın Suriyeli var…

Bunlardan 17 bini Kocaeli’de bulunuyor…

Her köşe başında bir dilenci…

Valilik, kaymakamlık bunlara düzenli maaş veriyor…

Yine de dilencilik yapıyorlar…

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MHP İl Başkan Yardımcısı Ögetay Bal, önceki gün Kocaeli’de ve Türkiye’de son günlerde yoğun şikayet alan Suriyelilerle ilgili bir açıklama yaptı…

Açıklama çok sertti…

Bal, Suriyelilerle ilgili, “Bir an önce uyum kampları açılmalı, uyumsuzlar sınır dışı edilmedir” önerisinde bulundu…

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Bal’ın açıklamasını birlikte okuyalım,

“Ankara’da, Suriyelilerin sopa ve bıçaklarla dükkan basması, açmış oldukları ticaret hanelerde Türkçe isim kullanmamaları, hatta ve hatta geçenlerde bir basın mensubunun Suriyeli birine işyerinizde Türk çalıştırıyor musunuz sorusuna, “ben dükkanımda yabancı çalıştırmıyorum” diye küstahça cevap vermesi, alçaklığın ve hainliğin en büyük göstergesidir. Millet olarak misafirperverizdir, lakin misafirliğinde bir haddi ve sınırı vardır.

404 GİBİ YAPIŞIYORLAR!

Kentimizde de; olmak üzere ülkemizin her yerine dağılan, her köşe başında ve mekanlarda Devletimizin kendilerine sağlamış olduğu imkanlarla yetinmeyerek, kolay para kazanmanın yolunu tercih edip, vatandaşlarımıza rahatsızlık düzeyinde 404 gibi yapışarak dilencilik yapan bu mültecilere önleyici ve kalıcı önlemler alınmak zorundadır.

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Bu gidiş iyi değildir.

İleride büyük suç örgütlerine dönüşmeleri sosyoloji bilimi açısından kuvvetle muhtemeldir. Entegrasyon bu cihette önemlidir.

Bir an önce uyum kampları açılmalı, uyumsuzlar sınır dışı edilmedir.”

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MHP İl Başkan Yardımcısı Ögetay Bal’ın açıklamaları böyle…

Önceki gün Gölcük Otantik Folklor Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Gürcü Kafkas Kültür Evi Derneği Başkanı Safet Çelik, ziyaretime geldi…

Söz Suriyelilere geldi…

Başkan Çelik şöyle bir öneride bulundu;

“Bizim askerlerimiz Suriye’de şehit oluyor… Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de savaşa gitmeli. En azından geri hizmette bulunmalı”…

Ben de şu öneride bulunuyorum;

Suriyeli gençlere askerlik eğitimi verin.

Sonra kendi vatanlarını savunmaları için cepheye gönderin.

Gidip kendi vatanları işin savaşsınlar…

Başkan, yeni çipli kimlik kartı için başvuru yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay’a iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Yeni görevinde bir kez daha başarılar dileyen Karaosmanoğlu, İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek’i de ziyaret etti. Karaosmanoğlu burada eşi Behiye hanım ile birlikte yeni çipli kimlik kartı için başvuru yaptı.

Kocaeli’den Ağrı Valisi Işın geçti

Ağrı Valisi Musa Işın, üç günlüğünü Kocaeli’ye geldi. Ağrılı işadamlarıyla görüştü. İşadamlarından Ağrı’ya yatırım yapmalarını istedi. Daha sonra Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü. Son olarak Ağrılıların fazla yaşadığı Dilovası’na giderek hemşerisi belediye başkanı Ali Toltar’ı ziyaret etti. Vali Işın, Kocaeli’den iyi izlenimlerle ayrıldı. Bakalım Vali Işın’ın bu ziyaretleri meyvesini verecek mi?

DP Körfez’de kurultay heyecanı yaşanıyor

DP Körfez İlçe Teşkilatı’nda şu sıralar pazar günü Ankara’da yapılacak Kurultay heyecanı yaşanıyor. Kocaeli’nden 30 kişinin oy kullanacağı kurultay da, Körfez’i ilçe başkanı Cemil Çoruh ile birlikte 7 delege temsil edecek. DP Körfez İlçe Başkanı Cemil Çoruh, oy kullanacak olan 7 delegenin bir gün önceden Ankara’ya gideceğini, diğer katılmak isteyen partililer için ise pazar günü sabah erken saatte otobüs kaldırılacağını söyledi. Ne diyelim… DP’ye kurultay hayırlı olsun. Şunu unutmamak lazım ki, MHP’nin günden güne eridiği bir ortamda Türkiye’nin güçlü bir demokrat partiye ihtiyacı var.

Gölcük hastane kavşağı sorunlu

Gazetemize mail gönderen okurumuz Gölcük Devlet Hastanesi kavşağındaki soruna dikkat çekti. Okurumuz, “Park edilmez durulmaz tabelası ve durak tabelası tezat oluşturuyor. Ayrıca minibüs ve otobüslerin yanaşması için cep yapılması gerekirken plastik direkler ile yol daraltılmış ”dedi. bir fotoğraf paylaştı. Gölcük Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu tabelaya dikkatli baksın. Sorun varsa çözsün..

Bisiklet olmayan kobis durakları!

Gazetemize mail gönderen bir vatandaş, İzmit Belediyesi’nin bisiklet sorununa dikkat çekti. Vatandaş, “Bisiklet olmayan kobis durakları. kobis internet sitesinde 35 tane bisikletin aktif olduğu yazılı. Fakat birçoğunda hiç bisiklet yok” deyip bir fotoğraf gönderdi. Belediye yetkilileri internet sitesindeki yazılanlarla, aktif haldeki bisikletlerin birbirini tutmadığını belirtiyor.

Lalezar Sokak’ta yanlış park sorunu

Sanayi Mahallesi Lalezar Sokak’ta yanlış park yüzünden yaşanan sıkıntının giderilmesi için alınacak tedbirler öncesi İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile UKOME komisyonu bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede araç parkının önlenmesi, sanayi bölgesinde aşırı hızdan kaynaklı oluşabilecek kazaların önlenmesi için hız kesiciler konulması yönünde görüş alış verişinde bulunuldu. Yapılan incelemelerle ilgili hazırlanacak raporun UKOME komisyonunda ele alınarak karara bağlanacağı kaydedildi.