MHP’liler Körfez’de toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Körfez İlçe Teşkilatı, 16 Nisan tarihinde yapılacağı açıklanan referandum öncesi çalışmalarını birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor.

İlçe başkanı Zeki Gürsu ve yönetim kurulu ile bir araya gelen MHP’lilerin son toplantısına Ülkü Ocakları'nın önde gelen isimlerinden Selim Çakır da katıldı. Yapılan toplantıda referandum sürecinde yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.