Miço Koyu Kadınlar Plajı yaza hazırlanıyor

Başkan Karaosmanoğlu, Kandıra Kerpe’de kadınlar için oluşturulan Miço Plajı’nda yaza hazırlık çalışmalarını yerinde denetledi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Kerpe’de kadınlar için oluşturulan Miço Plajı’ndaki çalışmaları yerinde denetledi. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınlar plajını 2016’nın yazında hizmete aldık. Kocaeli’nin ve komşu kentlerin dört bir köşesinden gelen kadınımız Karadeniz’in keyfini burada sürdü. İnanıyorum kadınlarımız ve kızlarımız için oluşturduğumuz plaj, bu sene daha güzel olacak. Şimdiden çalışmalara başladık” dedi.

“CENNETTEN BİR KÖŞE”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Miço Koyu’nda ağaçlandırma ve park mobilyaları uygulamalarını sürdürürken, çınar, dişbudak, ıhlamur, karayemiş, bambu, zakkum, ardıç ve pampas gibi türlerin dikildiği bilgisini alan Karaosmanoğlu, “Kandıra sahillerimiz cennetten bir köşe, dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Sahillerimiz, insanlar tarafından bozulmuştu. Şimdi bu bozulanları iyileştiriyor, aslına uygun bir hale getirip insanımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.