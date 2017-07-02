Millerimiz Ece ve Leyla şov yaptı

Kocaeli Harbişspor’un Milli yıldızları Ece Tekmen ve Leyla İlter gururumuz olmaya devam ediyor.

İzmitli kızların da yer aldığı U-17 Milli takımı Letonya karşısında gol şov yaptı ve rakibini 7-0’lık yenerek adeta topa tuttu. Yaşıtlarını 2 yaş geriden takip eden millilerimizden Ece Tekmen gol perdesini aralayan isim oldu.

ALEMDAR VE ZORER GURURLU

Sporcuların antrenörü Hasan Alemdar ve Başkan Adnan Zorer yaptıkları ortak açıklamada “Bir gurur anı daha yaşıyoruz. Ece’miz ve Leyla’mız Ay Yıldızlı formayı kendilerine yakışır bir şekilde taşıdırlar. Ece Tekmen, 7-0 kazanılan Letonya maçında Türkiye’nin ilk golünü attı. Sporlarımız ve Milli takımımızı tebrik ediyoruz” dediler.