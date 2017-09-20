  • BIST 105.176
  • Altın 147,051
  • Dolar 3,4777
  • Euro 4,1767
  • Kocaeli : 28 °C
  • İstanbul : 31 °C
  • Sakarya : 28 °C

Milli Eğitim Bakanı yeni sistemin şifreini verdi

»
Milli Eğitim Bakanı yeni sistemin şifreini verdi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var" diyerek yeni sistemin şifrelerini verdi: Okul not ortalaması ve açık uçlu soru sistemi de alternatifler arasında.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber'de eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"(TEOG'un kaldırılması) Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.

"EĞİTİM SEVİYESİ GEÇMİŞ YILLARDAN ÇOK İLERİDE"

25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu? Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.

2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar. Refahınız artmış, ömrünüz artmış. Peki, niçin bu değişiklik? Hedefimiz büyük.

"BİZE GÜVENİN"

Daha iyi gideceğiz. Nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilim adamına sahip olmak lazım. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar dolar. Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin.

Bu yıl sınavı yapmıyoruz. Yerine ne gelecek? Ortaokulda bir şey verilmiyor, liseye hazırlık için, lisede bir şey verilmiyor, üniversiteye hazırlık için. Bu doğrultuda gidiliyor. İlkokulda kalsa dahi birtakım becerileri kazanmış olması lazım. Ortakokulda becerilerini kazanması lazım.

"ALTERNATİFLER GELDİKTEN SONRA BAKANLAR KURULU'NA SUNACAĞIZ"

Sınav mutlaka öğretim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme olmadan evlatlarınızın hangi seviyede olduğunu bilemezsiniz. Bizdeki test olması. Mümkünse a,b,c test usulünden... hepimiz aynı odadayız, farklı dünyalardayız. Aile içi iletişim aksar mı aksar. Kendisi ile barışık olsun. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olabilmek için eğitimin kalitesini artırmak lazım. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Alternatifler bize geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ek kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız.

Bu yıl ilk defa, sosyal, kültürel, spor faaliyetlerini öğrencilerimizin, kayıt altına alıyoruz.

TEOG'UN ALTERNATİFLERİ

1 milyon 300 bin ortaokul öğrencisi var. Her okul kendi yapsın diyen var. Herkesin mahallesindeki okula alın diyen var. Bazı okullar, tarihi birikimi olanlar, Ankara Fen, İstanbul Erkek Lisesi gibi okullar için Matematik, Fen ve Türkçe ortalamasının 85 üzerinde olması gerekir diyen oluyor. Açık uçlu soru sorun diyen oluyor. Açık uçlu sorulara ne cevap verdiği, notları da ailesine gönderin ki ailesi de değerlendirsin. Bu da bir başka alternatif. Bütün ihtiyaçları göz önüne alarak bir çalışma yapacağız.

Kalkan TEOG bir öncekilerden daha iyiydi. Gelen de TEOG'dan daha iyi olacak. Sadece sınav dikkate alınmıyordu, not ortalaması da alınıyordu. Eskisinden çok daha iyi bir sistemi çalışıyorlar.

"BİR AY İÇİNDE BAKANLAR KURULU'NA SUNARIZ"

Milli Eğitim Bakanlığımız ölçme değerlendirme konusunda Türkiye'nin en uzman kuruluşu. Bakanlar Kuruluna sunacağız. Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, tamamdır denildikten sonra hemen açıklarız."

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğan'dan kızına okul ziyareti20 Eylül 2017 Çarşamba 10:30
  • Garip Pekcan Pazarcılar Odasına Aday20 Eylül 2017 Çarşamba 10:02
  • Serim; Bizim dümencilerle çakallarla işimiz yok20 Eylül 2017 Çarşamba 09:51
  • Kusma ve isal vakaları neden arttı?20 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
  • CHP’liler soruyor;“Çalışınca Oluyor” dedikleri bu mudur?19 Eylül 2017 Salı 16:35
  • Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı19 Eylül 2017 Salı 15:47
  • Gazilere plaket19 Eylül 2017 Salı 14:45
  • Plastik poşetler 2019’dan itibaren ücretli olacak19 Eylül 2017 Salı 14:30
  • Servis araçları sorunu çözülüyor19 Eylül 2017 Salı 14:29
  • Çocuk Üniversitesi’ne 200 kişi kesin kayıt yaptırdı19 Eylül 2017 Salı 14:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim