Milli Eğitim Bakanlığı değil, Milli Deneme Yanılma Bakanlığı

Mesut Akbulut

Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı bir televizyon kanalına, “TEOG’u kaldırdım” deyiverdi… Erdoğan’ın bu söylemi, bir söylem değil…

Elbette bir talimattı…

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı da talimatı alıp, yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı…

TEOG’un kaldırılış süreci muhalefeti ayağa kaldırdı…

TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili süreci Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik de eleştirdi…

Çelik, konuyla ilgili “MEB değil, Milli Deneme Yanılma Bakanlığı” başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamayı birlikte okuyalım;

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EN ÇOK YANILAN HÜKÜMET!

“Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet tarihinin en çok yanılan ve yanıltan iktidarı ile karşı karşıyayız.

Reform diye getirdikleri her sistem bir öncekini mumla arattı.

Üstelik önce kendileri yapıyorlar, sonra yine kendileri şikâyet ediyorlar. Eğitim sistemi deneme tahtasına çevrildi…

15 yıldır ülkeyi aynı iktidar yönetiyor.

Ama 15 yılda eğitimde 5 kere sistem, 6 kere bakan değişti.

Değişen bakanların hepsi de bir önceki sistemi eleştirip, yeni bir sistem getireceğini söyleyerek göreve başladı. Peki Sonuç? Hepsi hüsran. Hepsi hayal kırıklığı…”

ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ…

TEOG sınavının kaldırılmasını destekliyoruz, ancak sınavın kaldırılış biçimini doğru bulmuyoruz. Bunlar neyi ne zaman yapacaklarını bilmiyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı, sanki başkası getirmiş gibi, ‘Böyle şey mi olur’ dedi ve TEOG’un kaldırılacağını açıkladı.

Ama Başbakanın haberi yok…

Milli Eğitim Bakanının haberi yok…

Müsteşarın, Talim Terbiyenin haberi yok…

TBMM’nin haberi yok…

Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin haberi yok.

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“EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR”

Tek akıl, Tek karar…

İşte biz Başkanlık Sisteminin muhtevasına da bu yüzden karşı çıktık.

17 milyon öğrencinin, 80 milyonluk ülkenin kaderi tek bir kişinin inisiyatifine bırakılamaz. Eğitim ciddi iştir.

Televizyon programında değil, hükümet programında açıklanır.

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Sanki rüyada görmüş gibi, akşam başka bir sistemle uyuyup, sabah bambaşka bir sistemle uyanılmaz.

Bu yüzden biz diyoruz ki, değişmesi gereken artık sınav sistemi değil, bu anlayışın bizzat kendisidir.”

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SP’li Çelik’in düşünceleri böyle…

Çelik’e katılıyorum…

AKP, tam tamına 15 yıldır iktidarda…

5 kes sistem değiştirdi…

6 kez bakan değiştirdi…

Milli Eğitim Bakanlığının bir türlü iki yakası bir araya gelmedi…

Gelecek gibi de görünmüyor…

Şimdi yeni bir sistem üzerinde bir çalışma var…

Bakalım yeni sistem nasıl olacak?

Köken, çöp topladı

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, sanayi bölgesi noktasındaki bisiklet yolunda ekibiyle birlikte sabah yürüyüşü yaptı. Başkan Köken, sabah yürüyüşünün ardından temiz çevre, sağlıklı yaşama dikkat çekerek çevre temizliğinde bulundu. Köken, çevre temizliği bilincinin 7’den 70’e tüm kesimin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Köken’e katılıyorum. Doğaya ve çevreye saygılı herkesi takdir etmişimdir.

İki öğrencimiz İş Bankası desteğiyle Darüşşafaka’da

Türkiye’nin en uzun soluklu ve katma değeri yüksek eğitim projelerinden biri olan, Türkiye İş Bankası’nın Darüşşafaka ile birlikte yürüttüğü “81 İlden 81 Öğrenci” projesi 10. öğretim yılına girdi. Bu kapsamda, Darüşşafaka’ya girmeye hak kazanan 81 öğrencinin yatılılık ve diğer tüm eğitim giderleri İş Bankası tarafından karşılanıyor. 2008-2009 eğitim öğretim yılında başlanan projede İş Bankası’nın okuttuğu çocuk sayısı 618’e ulaştı.

Bu yıl Kocaeli’nden sınava girerek başarı gösteren ve Darüşşafaka’da okumaya hak kazanan iki öğrenci oldu. Emine Nur Orman ve Mikail Bozkurt’un Darüşşafaka’daki eğitim hayatı boyunca tüm giderleri İş Bankası tarafından karşılanacak. Emine ve Mikail’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

KocaeliRock sezonu açıyor

KocaeliRock Kulübü, yaklaşık 3 aylık aradan sonra yeni sezona merhaba diyor. 2007 yılında gönüllü arkadaşlar tarafından kurulan KocaeliRock 10 yılı geride bıraktı. Birçok sosyal sorumluluk projesine, birçok konsere imza atan KocaeliRock Kulübü şimdi de 11’inci sezonuna başlıyor. 26 Eylül Salı günü Saat 21:00'da İzmit Barlar Sokağı RitaSound'da düzenlenecek 11.sezon açılış gecesine Vaktimiz Varken, Root The Band,Yüzde 1 Band grupları da sahne alacak.3 grup,3 canlı performans, sınırsız eğlence sloganı ile yapılacak olan bu etkinliğe girişler ücretsiz.

Her dört üniversite mezunundan biri işsiz

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerini derleyerek Türkiye’nin eğitim karnesini inceledi. Ajans Press’in incelediği verilere göre, Türkiye’de yüksek öğrenim almış her dört mezundan birisinin işsiz olduğu öğrenildi.Eğitime Bakış (Education at a Glance) raporuna göre Türkiye’de yüzde 25 civarındaki işsiz üniversite mezununun yanı sıra, lise mezunları arasındaki işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlardaki işsizlik oranı ise yüzde 49 oldu. OECD’ye üye ülkelerin işsizlik oranları incelendiğinde, yüksek öğrenim görmüş bireylerde yüzde 16, lise mezunlarında yüzde 25 ve lise diploması olmayanlarda yüzde 43 şeklinde oldu. Üniversite mezunları arasında en kolay iş sahibi olunan branşlar: mühendislik, tıp ve inşaat.

Boya ustaları iş başında

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü(İŞKUR), Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Filli Boya iş birliğinde; 17/07/2017-25/08/2017 tarihleri arasında denetimli serbestlik yükümlülüğü altındaki 10 kişiye yönelik “Su Bazlı Boya” kursu projesi yapıldı. Bu proje ile kişilerin sertifika alarak meslek sahibi olmaları amaçlanmakla birlikte, kursun pratik uygulaması ile İzmit İnkılap Ortaokulu ve Bahçecik Ortaokulu boyanarak kamusal bir fayda da sağlandı. gerçekleştirilmiştir. Güzel bu proje. Bu sayede bireylere meslek kazandırılıyor.