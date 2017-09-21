Milli Eğitim’den skandal karar!

Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okullara bir yazı göndererek Sosyal Bilgiler 7. Sınıf kitaplarının toplatılmasını istedi. Bazı eğitim sendikaları toplatma gerekçesinin kitaptaki basın hürriyeti ile ilgili bölümden kaynaklanmış olabileceğini söyledi

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü okullara bir yazı göndererek ortaokul 7. sınıflara dağıtılan Sosyal Bilgiler “Öğrenci Çalışma Kitabı” ve “Öğretmen Klavuz Kitabı”nın toplatılmasını istedi. Müdürlük kitapların denen toplatıldığıyla ilgili ise şimdilik bir gerekçe sunmadı. Bazı öğretmen sendikaları yöneticileri ise kitapta bulunan basın özgürlüğü ile ilgili bir bölümün toplatma gerekçesi olduğunu iddia etti.

BASIN HÜRDÜR SANSÜR EDİLEMEZ

Kitapta 1. Ünite’de “iletişim ve insan ilişkileri” bölümünden şöyle yazıyor: Aşağıdaki T.C. Anayasa’nın 28. Maddesini ev senaryoyu okuyunuz. Basın özgürlüğü hakkındaki soruları cevaplayınız.

T.C. Anayasası:

28. madde (Basın hürriyeti)- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak, izin alma ve mali teminat yatırmak şartı aranmaz.

“Bir ülkede iktidara tek başına gelen parti, bir süre sonra basının, kurdukları hükümet hakkındaki sürekli yolsuzluk haberlerin yapmasından rahatsız olur. Anayasayı değiştirecek güce sahip olmalarından faydalanarak Anayasaya basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler koyarlar ve kendi izinleri olmadan yapılan haberlere sansür uygularlar. Artık yolsuzluk haberleri yayınlanmadığını bilen kötü niyetli kişiler daha fazla yolsuzluk yapınca yaşanan ekonomik kriz ülkeyi bir kaosa sürükler.”

Kitapta işte bu senaryo verildikten sonra çocuklara senaryo ile ilgili cevaplanması istenen sorular soruluyor. Diğer yandan kitapta “Sinop’ta Nürleere Hayır Mitingi”, “Sarıgöl’de İran Üzümüne Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı” gibi konuların işlenmesi ve bu konu üzerinden çocuklara soru sorulması da ayrı bir toplatma gerekçesi olabilir diye düşünülüyor.

EĞİTİM SEN: İNCELİYORUZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, “Müfredatı acele bir şekilde değiştirdiler. Ders kitaplarına yanlış karikatürler, küfürlü cümleler girdi. Sonra bunları fark edince kitapları toplatmaya çalışıyorlar. AKP hükümeti kendi siyasal görüşünü hem ders kitaplarına sokmaya çalışıyor, hem de tüm yaşam alanlarımıza dayatıyor. Sosyal Bilgiler kitabının toplatılması konusunu biz de inceliyoruz. Büyük ihtimalle içerisindeki Basın Hürriyeti ile ilgili bir bölüm nedeniyle bu toplatma kararı verildi. Burada elbette ciddi bir kamu zararı da söz konusu. Biz daha ayrıntılı bir inceleme yapıp sonrasında da bununla ilgili geniş bir açıklama gerçekleştireceğiz” dedi.