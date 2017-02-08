Mimar Sinan bildiğiniz gibi

Mimar Sinan sonuca giderken zorlanmadı ve rakibini Yavuz Selim (2), Furkan Aslan (2), Turgay Arıcan ve Mervan Şimşek’in golleri ile 6-0 mağlup etmesini bildi.

Mehmet Ali Paşa ve Efrahim Yılmaz hakem ikilisinin başarı ile yönettiği maçta sahaya favori olan çıkan Mimar Sinan sonuca giderken zorlanmadı ve rakibini Yavuz Selim (2), Furkan Aslan (2), Turgay Arıcan ve Mervan Şimşek’in golleri ile 6-0 mağlup etmesini bildi. MİMAR SİNAN AL: 6 İZMİT AKÇAKOCA MTAL:0 SALON: Hasan Gemici HAKEMLER: Mehmet Alipaşa ***, Efrahim Yılmaz *** MİMAR SİNAN AL: Cihat Zorla ***, Turgay Arıcan ***, Furkan Aslan ***, Yavuz Selim Çelikiz ***, Mervan Şimşek ***, Elber Öztürk ***, Berkay Güleç ***, Onurhan Yaraş ***, Barış Çetinkaya ***, Eren Melih Bacaksız *** İZMİT AKÇAKOCA MES TEK AL: Ufuk Soysal **, Sezer Yazğan **, Emirhan Gençali **, Kadir Tınkır **, Batuhan Yetkin **, Samet Elmas *, Sercan Tokatlı **, Furkan Bayraktar *, Berkay Ertuğ **, Samet Elmas * DEVRE: 3-0 (Mimar Sinan) MAÇ SONUCU: 6-0 (Mimar Sinan) GOLLER Yavuz Selim (2), Furkan Aslan (2), Turgay Arıcan, Mervan Şimşek