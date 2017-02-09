Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi

Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da Mimar Sinan Ortaokulu, 15. Kolordu Ortaokulu karşısında rahat bir galibiyete imza attı.

Halim Yılmaz ve Damla Doğan’ın başarı ile hakemlik yaptığı maçı Mimar Sinan 6-1 kazandı. Yarı finale kalan Mimar Sinan’da Edanur Solmaz Gül attığı 5 golle yıldızlaşırken, diğer gol ise Şevval Hanedan’dan geldi. 15. Kolordu’nun tek sayısı Zeynep Nazlı Karabağ’dan geldi.

MİMAR SİNAN ORTAOKULU: 6 15 KOLORDU ORTAOKULU: 1

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***

MİMAR SİNAN ORTAOKULU. Eli Ünlü ***, Şevval Hanedan ***, Edanurz Solmaz Gül ****, Derya Gamze Karatay ***, Dilek Yıldız ***, Sedanur Taş ***, Esmanur Özalır ***

15 KOLORDU ORTAOKULU; Zeynep Nazlı Karabağ **, Ezgi Zelal Yıldırım ***, Zeynep Sude Yıldız **, Handan Bolut ***, Sıla Çak **, Selin Sarıtaş **, Nuriye Simge Deniz **, Nergis Mongubetti **, Nida Borlak **, Ebru Ay **

GOLLER: Edanur Solmaz Gül (5), Şevval Hanedan (Mimar Sinan) Zeynep Nazlı Karabağ (Kolordu)