  • BIST 88.595
  • Altın 148,259
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9705
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 7 °C

Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi

»
Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi
Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da Mimar Sinan Ortaokulu, 15. Kolordu Ortaokulu karşısında rahat bir galibiyete imza attı.

Halim Yılmaz ve Damla Doğan’ın başarı ile hakemlik yaptığı maçı Mimar Sinan 6-1 kazandı. Yarı finale kalan Mimar Sinan’da Edanur Solmaz Gül attığı 5 golle yıldızlaşırken, diğer gol ise Şevval Hanedan’dan geldi. 15. Kolordu’nun tek sayısı Zeynep Nazlı Karabağ’dan geldi. 

 

MİMAR SİNAN ORTAOKULU: 6   15 KOLORDU ORTAOKULU: 1

SALON: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***

MİMAR SİNAN ORTAOKULU. Eli Ünlü ***, Şevval Hanedan ***, Edanurz Solmaz Gül ****, Derya Gamze Karatay ***, Dilek Yıldız ***, Sedanur Taş ***, Esmanur Özalır ***

15 KOLORDU ORTAOKULU; Zeynep Nazlı Karabağ **, Ezgi Zelal Yıldırım ***, Zeynep Sude Yıldız **, Handan Bolut ***, Sıla Çak **, Selin Sarıtaş **, Nuriye Simge Deniz **, Nergis Mongubetti **, Nida Borlak **, Ebru Ay **

GOLLER: Edanur Solmaz Gül (5), Şevval Hanedan (Mimar Sinan) Zeynep Nazlı Karabağ (Kolordu)

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeşehir’e Yelda yetti09 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Körfez derbisi İmam Hatip’in09 Şubat 2017 Perşembe 09:30
  • Adem Başoğlu sürprize izin vermedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:25
  • Çayırova Mustafa Necati turladı09 Şubat 2017 Perşembe 09:21
  • Pakmaya’ya DEMİR ağır geldi!09 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Çayırova İmam Hatip plaka yazdırdı09 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • Başiskele İmam Hatip yarı finalde!09 Şubat 2017 Perşembe 09:09
  • Sen güreşi bıraksan da güreş seni bırakmayacak Ziya Hoca!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
  • Spor Lisesi’ne YILDIRIM düştü!08 Şubat 2017 Çarşamba 09:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim