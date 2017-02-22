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Mini voleybolcular seriyi devam ettirdi

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Mini voleybolcular seriyi devam ettirdi
Türkiye Voleybol Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Mini Voleybol turnuvası 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla devam ediyor.

Gölcük Belediyespor Minik kız Voleybol B takımı, Turnuvada oynadığı 2. maçını da kazandı. 17 Ağustos Spor Salonu’nda Gölcük Belediyespor Mini voleybol B takımı 25-5, 25-12’lik setlerle Değirmenderespor Mini Voleybol takımını 2-0 yenerek grubunda oynadığı 2. maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna emin adımlarla, kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Gölcük Belediyespor Kulübü Basın sözcüsü Vedat Eren, 2 maçını da kazanarak yenilmeyen Mini Voleybol B takımı sporcularını ve teknik heyeti kutlayarak başarılarının daim olmasını arzu ettiğini dile getirdi.

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