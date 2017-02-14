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Mini voleybolcuların büyük heyecanı

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Mini voleybolcuların büyük heyecanı
Türkiye Voleybol Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan Mini Voleybol turnuvası 17 Ağustos Spor Salonunda dün ilk maçın ardından başladı

Turnuvaya 4 takım 40 sporcuyla katılıyor. Gölcük Belediyespor Kulübü Mini Voleybolcuları da hazırlık maçlarıyla turnuvaya en iyi şekilde hazırlandı. Başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele verecek sporcular, şampiyonluk bekliyor. İhsaniye Anadolu Lisesi spor salonunda, Yuvam İzmit Mini Voleybol takımıyla son hazırlık maçını yapan Gölcük Belediyespor Mini Voleybolcuları, turnuva maçlarında yüksek performans bekliyor. 

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