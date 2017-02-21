Minibüsçüler sıkıntılarını paylaştı...

S.S 5 No’lu Şehir içi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk şube binasında yaptığı basın açıklamasında şoförlerin sorunlarını dile getirerek ”Benimde şoför çalıştırmaya ihtiyacım var. Suriyelileri mi çağırıyım şoför olarak?” diye sordu.

S.S 5 No’lu Şehir içi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk Tüysüzler İş Hanı’nda bulunan şube binasında üyeleri ile bir araya gelerek şoförlerin sorunlarını dile getirdi. Bıçağın kemiğe dayandığı belirten Öztürk, yakın zamanda yönetim olarak toplantı düzenleyeceklerini ve toplantı sonrasında radikal kararlar alacaklarını söyledi. Konuşmasında özellikle kentimizde çalışmaları devam eden tramvay projesi nedeniyle şoförlerin ciddi sıkıntılar çektiklerini söyleyen Öztürk Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri 65 yaş üstü vatandaşlara bedava kart verilmesi ile ilgili de sorunlar olduğunu belirtti.

“SORUNLARIMIZ DİKKATE ALINMALI”

Çalışmaları devam eden tramvay çalışmaları ile ilgili ciddi sıkıntılar var diye Öztürk, “Biz bu kente tramvay yapılmasın demiyoruz ama bizlerinde sorunları dikkate alınmalı. Sorunlarımızı dile getirmek adına Büyükşehir ile defalarca görüştük. Ama maalesef henüz net bir sonuç alabilmiş değiliz. Özellikle geçmişte de defalarca dile getirdiğimiz ‘kartsız yolcudan para alınması’ konusunda tek bir adım bile atılmış değil. Şoförlerimiz kartsız yolcuyu mecburen indirmek zorunda kalıyor” dedi.

“ESNAFA KALAN PARA 30 TL”

Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 250 tane belediye yolcu arabaları nedeniyle de sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Öztürk, “Büyükşehir belediyesinin 200’e yakın otobüsü vardı. 250 tane daha aldı. Bugün benim esnafımın kazancı günlük 380 TL. Sadece yakıt parası 250 TL. Şoföre kalan 100 lira ssnafa kalan para ise sadece 30 TL. Bu araya araç sigortası mı yapacak, vergi mi verecek, evine mi ekmek götürecek. Büyükşehir bu duruma 15 gün içinde çözüm bulmazsa biz 2012’de ki havuz sistemi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞTIRACAK ŞOFÖR BULAMIYORUM”

Ay sonunda esnafımızın cebine asgari ücret bile kalmıyor diyen Öztürk, “Babadan oğula geçen bir meslek yapıyoruz. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç bu kadar zor durumda kalmadık. Bu şehirde trafik kötü, araçlarım yolda yürüyemiyor. 1 saatteki güzergaha 3 saatte gidiliyor. Ben çalıştıracak şoför bulamıyorum. Belediye hepsini aldı. Benimde şoför çalıştırmaya ihtiyacım var. Suriyelileri mi çağırıyım şoför olarak?” diye sordu.

“BÜYÜKŞEHİR ESNAFIN YANINDA OLSUN”

Esnaf bugün mazot alıp çalıştıracak durumda değil diyen Öztürk, “Hafta içi üyemi toplayıp karar alacağım altına da imzamı atacağım. Sen devletsin 300 tane daha otobüs alabilirsin ama esnafını düşünmek zorundasın. Esnaf dükkân kapatmaya başladı. 15 tatil de benim günlük hasılatım 324 TL. Bunun sadece yakıtı 250 TL. Büyükşehir Belediye Başkanına rica ediyorum. Bir an önce esnafın yanında yer alsın” dedi.

“BEN İNİM İNİM İNLERKEN İKİ BAKAN PAYLAŞIYOR”

4 aydır ücretsiz kent kart parasını alamadığını söyleyen Öztürk, “Vergimi geç yatırınca devlet gecikme payı alıyor. Cuma günü Ankara’yı aradım. Bir bakanlık diğerine, diğeri de başkasına devrediyor. Kimse sorumluluk almıyor. Para hazır ama sorumluluk almıyorlar. Ben inim inim inlerken iki bakanlık kendi arasında anlaşamıyor” diye konuştu.

“ARABAYA EL KONULACAK”

Kentimizde 2 bin 400 toplu taşıma aracının olduğunun altını çizen Öztürk, “Esnaf işinin bırakma noktasına geldi. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bizden kaynaklanıyorsa biz bu koltuğu başkasına veririz. Bir arabanın değeri 260 bin. Kredi ile alının arabayı esnaf nasıl ödeyecek. Bugün bankaya borcu olan 125 esnafımızın arabasına el konulacak. Belediye arabasına hiçbir şey yaptıkları yok. 200 otobüs varken 250 otobüs niye aldınız? İhtiyaç mı vardı?” şeklinde konuştu.

“360 KİŞİYİ BEDAVA TAŞIYORDUK”

Bedava kart uygulaması ile ilgili de değerlendirme yapan Öztürk, “65 yaş kanunu çıkmadan önce biz 360 kişiyi bedava taşıyorduk. İhtiyacı olan belliydi. Çok ciddi kararlar alacağız yakında. Belediye yetkilileri kusura bakmasın. Raylı sisteme itiraz etmiyoruz. İhtiyaç varsa yapılsın. İzmit’te yüzde 20 toplu taşıma fazlalığı var. Buna rağmen 250 otobüs almakla olmuyor. Bunun zararı bana geliyor. Biz herkese saygı duyuyoruz. Birileri de artık bize saygı duysun” açıklamalarında bulundu. Selin BECER