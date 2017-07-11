Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Körfez'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki Ahmet Çalık yaşamını yitirdi

Kaza, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Kışladüzü mevkiinde meydana geldi. Veysi Turan idaresindeki 41 P 4420 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ahmet Çalık idaresindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Ahmet Çalık, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Çalık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün de Kandıra Gölcük ve Başiskele ilçelerinde meydana gelen 3 motorsiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirmişti.