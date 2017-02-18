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Minik Ayaklar Kreşi velileri bilgilendirildi

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Minik Ayaklar Kreşi velileri bilgilendirildi
Minik Ayaklar Kreşi ve Gündüz Bakımevi tarafından düzenlenen 'Okul öncesi Aile İletişimi' konulu seminerde konuşan Psikolog Özge Çetinkaya, önemli bilgiler aktardı

Körfez'de hizmet veren Minik Ayaklar Kreşi ve Gündüz Bakımevi tarafından 'Okul öncesi Aile İletişimi' konulu seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Marmara Hastanesi Psikologlarından Özge Çetinkaya, velilere önemli bilgiler aktardı. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitici seminere, kurum idarecileri, öğretmenleri, öğrenci velileri katıldı. Sinevizyon eşliğinde gerçekleştirilen seminer, genellikle soru-cevap şeklinde oldu. 

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