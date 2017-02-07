Minik Ayaklar Kreşi’ne Madical Park’tan eğitim

Minik Ayaklar Kreş ve Gündüz Bakımevi öğretmen ve çalışanlarına Medikal Park Hastanesi Uzman Psikoloğu Dilay Süloğlu tarafından eğitim verildi

Minik Ayaklar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Medikal Park Kocaeli Hastanesi’nin katkısı ile öğretmenlerine bir seminer verdi. Kreş yönetimi seminerin amacının öğretmenlerin mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleri ve yeterliliklerini artırmaları şeklinde açıklanabileceğini ifade etti.

KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

Medikal Park Hastanesi Uzman Psikoloğu Dilay Süloğlu tarafından kreş çalışanlarına ‘Çocuklara Doğru Yönde Yaklaşım ve Çocuklarla Etkili İletişim’ konularında eğitim verildi. Eğitimden sonra okul öğretmenlerine yine Dilay Süloğlu tarafından imzalanan seminer katılım belgeleri dağıtıldı.