Minik çevrecilere teşekkür belgesi

Kartepe Belediyesi, Şirinsulhiye İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerini, ‘Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması’ konusundaki aktif çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi ile onurlandırdı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, atıkların kaynağında ayrıştırılması projesi çalışmalarını ilçe genelinde geniş bir yelpazede uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda Sinan Şahin nezaretindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki anaokul, ilk ve orta dereceli okullar başta olmak üzere KAR-MEK, KO-MEK ve Halk Eğitim Merkezi Kurslarını da projeye ortak ediyor.

DİĞER ÇOCUKLARI DA TEŞVİK EDİYOR

Eğitim kurumları ile koordineli çalışmalarda bulunan belediye ekipleri kaynağında toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı veren öğrencileri ödüllendirirken diğer çocukları da teşvik ediyor. Kartepe Belediyesi ikinci dönemin başında, ilkokul çağında istikrarlı ve gönüllü bir performans sergileyen Şirinsulhiye İlkokulu 4-A sınıfı öğrencilerini teşekkür belgesi ile motive etti.