Minik Hayatlar ekibinden anlamlı etkinlik

Körfez’deki Minik Hayatlar oluşumu, özel bir kurumda bulunan bakım altındaki çocukların doğum gününü kutlayarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdi

Körfez'in tanınmış simalarından Kemal Kiraz'ın önderliğinde kurulan Minik Hayatlar oluşumu, özel bir kurumda bulunan bakım altındaki çocukların doğum gününü kutladı. Temmuz ayında doğan çocuklara yönelik yapılan doğum günü etkinliği çok hareketli geçti. Kurumun toplantı salonunda gerçekleştirilen doğum günü etkinliğinde Körfez Folklor ekibindeki hocalar da birer gösteride bulundu. Özel olarak hazırlanan programda çocuklar gönüllerince eğlendiler. Kemal Kiraz ve ekibi, fırsat buldukça bu tür etkinliklere imza atmaya devam ediyor.