Irına Choutova ve Barış Hürmeydan çiftinin ilk bebekleri Lara Lale dünyaya gözlerini dünyaya açtı. İlk torunlarını kucaklarına alan Hürmeydan çiftinin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Cihan Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Ahmet Doğruöz'ün takibinde dünyaya gelen bebeğe Lara Lale ismi verildi. Bizlerde Kocaeli Gazetesi olarak başta Anne Irına Choutova ve Baba Barış Hürmeydan ailesini tebrik ediyor, Lara Lale'ye sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.
- BIST 108.216
- Altın 146,049
- Dolar 3,4273
- Euro 4,1065
- Kocaeli : 28 °C
- İstanbul : 31 °C
- Sakarya : 28 °C
- Müfredat değişikliğine Eğitim-İş’ten tepki
- Ahilik Kültürü haftası kutlanacak
- "Artık evler tam akıllı olacak"
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- 3. Tarımsal Ürünler Festivali başladı
- İzmit’te deprem!
- Minik Hürmeydan hoşgeldi
- Başkan Karaosmanoğlu’ndan Bakan Eroğlu’na ziyaret
- Kocaeli Marmara Koleji açıldı
- Aksoy: Basın İlan Kurumu, yerel basın için önemli
- Çelik’ten yeni öğretim yılı mesajı
- CHP’de Hafta sonu 18 mahalle sandık başında
- ADD: Buraya gelmeyenler vatansever değildir
- AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandıra'da
- Lambalar gündüz yanacak
Minik Hürmeydan hoşgeldi
Cihan Hastanesi Direktörü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Hürmeydan ve Anestezi Uzmanımız Uz.Dr. Lale Hürmeydan'ın ilk torunları Lara Lale dünyaya gözlerini dünyaya açtı.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Minik Hürmeydan hoşgeldiCihan Hastanesi Direktörü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Hürmeydan ve Anestezi Uzmanımız Uz.Dr. Lale Hürmeydan'ın ilk torunları Lara Lale dünyaya gözlerini dünyaya açtı.
Eczacılar Odası’nın kongresi yarın yapılacak31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası’nın Olağan Genel Kurulu kongresi yarın 12.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak
Tabancayla vurulan sokak köpeği ameliyat edildiİzmit ilçesinde tabancayla vurulmuş halde belediye ekiplerince bulunan sokak köpeği, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.
Ani mevsim değişiklikleri sağlığınızı etkiliyorYaz aylarının sonuna doğru gelirken hava durumunda yaşanan ani sıcaklık değişimleri kalp ritmini etkilerken, mevsimsel grip, baş dönmesi, uykusuzluk, eklem ağrıları gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim