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Minik Hürmeydan hoşgeldi

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Minik Hürmeydan hoşgeldi
Cihan Hastanesi Direktörü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Hürmeydan ve Anestezi Uzmanımız Uz.Dr. Lale Hürmeydan'ın ilk torunları Lara Lale dünyaya gözlerini dünyaya açtı.

Irına Choutova ve  Barış Hürmeydan çiftinin ilk bebekleri  Lara Lale dünyaya gözlerini dünyaya açtı. İlk torunlarını kucaklarına alan Hürmeydan çiftinin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Cihan Hastanesi  Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Ahmet Doğruöz'ün takibinde dünyaya gelen bebeğe Lara Lale ismi verildi. Bizlerde  Kocaeli Gazetesi olarak başta Anne Irına Choutova ve Baba Barış Hürmeydan ailesini tebrik ediyor, Lara Lale'ye sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.

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