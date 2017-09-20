Minik judocular bu yıl da zirvede

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Kağıtsporlu minik judocular, 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi BESYO Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 65 ilden erkeklerde 508, kızlarda 365 judocu katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü judocularının da katıldığı turnuva, zorlu karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonluk için büyük efor sarf eden Mavi Beyazlı minikler, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak üst üste 5. kez takımlar sıralamasında 1. oldu.

SONUÇLAR ŞÖYLE…

Turnuva sonucunda Büyükşehirli minik judocuların elde ettiği sonuçlar şöyle: 28 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 46 kiloda Erman Gürgen ve 48 kiloda Zehranur Kaya altın madalya; 38 kiloda Emre Yazgan, 50 kiloda Emir Selim Arı ve +60 kiloda Yusuf Kaan Engin gümüş madalya; 28 kiloda Sevnur Köse, 34 kiloda Abdulsamet Çakır, 36 kiloda Necla Şeker, 38 kiloda Berkay Aydın, 44 kiloda Gamze Demir, 55 kiloda Yavuz Selim Kara ve +60 kiloda Mehmet Pirantepe bronz madalya kazandı.