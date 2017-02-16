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Minik zabıtalar, bayan basketbol takımına destek verdi

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Minik zabıtalar, bayan basketbol takımına destek verdi
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı minik zabıtalar, İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımının Anadolu Üniversitesi ile oynadığı maça giderek, potanın perilerine destek oldular.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden ve aldığı başarılı sonuçlar göz doldurun İzmit Belediyespor Bayan Basket Takımı'nı desteklemek için Atatürk Spor Salonu'ndaki yerlerini alan minikler maç boyunca tezahüratlarıyla sürekli destek oldular. Maç öncesi bayan basketbolculara çiçek vererek başarı dileyen minik zabıtalar, ”Aldığınız başarılı sonuçlarla gurur duyuyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceksiniz” dediler.
İzmit Belediyesi Bayan Basketbol Takımı, minik zabıtaların desteğiyle rakibini 75-48'lik skorla farklı kazanmasını bildi.

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