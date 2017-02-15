Minik zabıtalar kantinleri denetledi

İzmit Belediyesi’nin öğrencilere yönelik Minik Zabıta Projesi kapsamında eğitimlerini alan minikler, okul kantinlerini denetlediler.

Zabıta ağabeyleriyle birlikte şehir merkezinde bulunan ortaokul kantinlerine giden minik zabıtalar denetimlerde genel temizlik durumu, hijyen kuralları, satılan gıdaların etiketleri ile ürünlerin son kullanma tarihleri ve yangın söndürme cihazı bulundurma hususlarında kontroller gerçekleştirdiler.

AĞABEYLERİNİ ARATMADILAR

Minik zabıtalar denetimler sırasında zabıta ağabey ve ablalarını aratmadılar. Denetimler sırasında karşılattıkları eksiklikler ve olumsuzluklarla ilgili olarak kantin yetkililerini uyaran minik zabıtalar, “Okul kantinlerinde başta hijyen ve temizlik çok önemli. İnsan sağlığını tehdit edici hiçbir olumsuzluğa izin verilmemeli” dediler.