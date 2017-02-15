Minik zabıtalardan okul kantinlerinde denetim

İzmit Belediyesi’nin öğrencilere yönelik Minik Zabıta Projesi kapsamında eğitimlerini alan minikler, okul kantinlerini denetlediler.

İzmit Belediyesi’nin öğrencilere yönelik verdiği Minik Zabıta Projesi eğitimi alan öğrenciler, okullarının kantinlerini denetledi. Zabıta ağabeyleriyle birlikte şehir merkezinde bulunan ortaokul kantinlerine giden minik zabıtalar denetimlerde genel temizlik durumu, hijyen kuralları, satılan gıdaların etiketleri ile ürünlerin son kullanma tarihleri ve yangın söndürme cihazı bulundurma hususlarında kontroller gerçekleştirdiler. Minik zabıtalar denetimler sırasında zabıta ağabey ve ablalarını aratmadılar. Denetimler sırasında karşılattıkları eksiklikler ve olumsuzluklarla ilgili olarak kantin yetkililerini uyaran minik zabıtalar, ”Okul kantinlerinde başta hijyen ve temizlik çok önemli. İnsan sağlığını tehdit edici hiçbir olumsuzluğa izin verilmemeli” dediler. Minik zabıtaların denetimleri okul yetkililerince büyük ilgi gördü. İzmit Belediyesi’nin Minik Zabıta Projesinde görev alan öğrenciler de, “Bizlere güvenip böyle bir görev veren Belediye Başkanımıza Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular. Zabıta yetkilileri de, minik zabıtalarla birlikte kentteki denetimlerin devam edeceğini söylediler.