  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli : 25 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 25 °C

Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti

»
Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti
Gölcük’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ekmek almak için dışarıya çıkan dedesine balkondan el sallamak isteyen 1.5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek 4.kattan aşağı düştü ve yaşamını yitirdi.

Gölcük’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Ali ve Aslı Bodur çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Zehra Bodur, ekmek almak için dışarıya çıkan dedesine balkondan el sallamak istedi. Minik Zehra dedesine el sallamak istediğini esnada dengesini kaybederek 4.kattan beton zemine çakıldı.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Dedesi hemen minik Zehra’yı hastaneye götürmesine rağmen minik Zehra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan bu feci olay sonrası minik Zehra’nın babaannesi Sebahat Bodur sinir krizleri geçirdi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Üzücü bir şekilde hayatını kaybeden Minik Zehra’nın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılacak otopsinin ardından Minik Zehra’nın cenazesi ailesine teslim edilecek ve toprağa verilecek. Bu üzücü olay ailede şok etkisi yaratırken olayı duyan Gölcük halkının büyük üzüntü yaşamasına neden oldu. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yangın merdiveni kilitli binada mahsur kaldılar15 Eylül 2017 Cuma 09:20
  • FETÖ/PDY soruşturmasında 2 asker tutuklandı14 Eylül 2017 Perşembe 17:21
  • Murat Çakmak davası ertelendi14 Eylül 2017 Perşembe 15:23
  • Uygulamada esrar yakalandı14 Eylül 2017 Perşembe 15:18
  • Otomobil panelvan araç ile çarpıştı: 1 yaralı14 Eylül 2017 Perşembe 15:09
  • 2.kattan düşen küçük çocuk yaralandı14 Eylül 2017 Perşembe 12:47
  • Darbeci sanıklar duruşmaya gülerek geldi14 Eylül 2017 Perşembe 11:49
  • ‘Organize İşler’ filmi gerçek oldu14 Eylül 2017 Perşembe 10:21
  • Darbeci asker FETÖ itiraflarında bulundu14 Eylül 2017 Perşembe 09:37
  • Kahvehane ile minibüse ateş açtılar14 Eylül 2017 Perşembe 09:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim