Minik Zehra beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Gölcük’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ekmek almak için dışarıya çıkan dedesine balkondan el sallamak isteyen 1.5 yaşındaki çocuk dengesini kaybederek 4.kattan aşağı düştü ve yaşamını yitirdi.

Gölcük’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Ali ve Aslı Bodur çiftinin 1.5 yaşındaki çocukları Zehra Bodur, ekmek almak için dışarıya çıkan dedesine balkondan el sallamak istedi. Minik Zehra dedesine el sallamak istediğini esnada dengesini kaybederek 4.kattan beton zemine çakıldı.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Dedesi hemen minik Zehra’yı hastaneye götürmesine rağmen minik Zehra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan bu feci olay sonrası minik Zehra’nın babaannesi Sebahat Bodur sinir krizleri geçirdi.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Üzücü bir şekilde hayatını kaybeden Minik Zehra’nın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılacak otopsinin ardından Minik Zehra’nın cenazesi ailesine teslim edilecek ve toprağa verilecek. Bu üzücü olay ailede şok etkisi yaratırken olayı duyan Gölcük halkının büyük üzüntü yaşamasına neden oldu.