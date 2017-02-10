Minikler, ipek halı dokumacılığını öğrendi

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İZMEK bünyesinde açılan ipek halıcılığı kursundaki halı tezgahları, minik öğrencilerin ayağına götürüldü. İzmit’te faaliyet gösteren İlk Adım Anaokulunda ‘Ülkeni tanı vatanını sev sloganıyla’ coğrafya olimpiyatları düzenlendi. Proje kapsamında söz konusu okulda, ülkemizdeki 7 bölgenin coğrafi özellikleri, yemek kültürleri, gezilecek ve görülecek yerleri, yöresel kıyafetleri, el emeği göz nuru el işlerinin yer aldığı ortam oluşturuldu.
İZMEK’DEN DESTEK
İlk Adım Anaokulu öğretmenlerinden Sevil Pekdemir Baylan’ın ricasıyla ipek halı kursundaki halı tezgahları öğrencilerin ağına götürüldü. İpek halı dokumacılığı kursu öğretmeni Sebiha Mantaroğlu ve kursiyerler, İlk Adım Anaokulu’nda 5 yaş grubu öğrencilerine ipek halı dokumacılığı hakkında uygulamalı bilgi verdiler. Minik öğrenciler, ülkemizin değerlerini görerek öğrenmenin heyecanını yaşadılar.