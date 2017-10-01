Minikler itfaiyede meraklarını giderdiler

25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla minik öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret etti.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arası İtfaiyecilik Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla itfaiyeciliğin amacı, çalışma koşulları gibi konular ele alınıyor. İtfaiyecilik mesleğinin önemini öne çıktığı haftada afetlere, kazalara ve yangın olaylarına karşı yapılan çalışmalar hakkında toplum bilgilendiriliyor.

TACHİZATLARI KULLANDILAR

Bu kapsamda Bilgi Köprüsü Anaokulu’ndaki minik öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne ziyarette bulundu. İtfaiyenin yaptığı işler ve kullandığı teçhizatlar hakkında bilgilendirilen minikler itfaiye ile ilgili sorular sorarak meraklarını giderdi. Minikler teçhizatları kullanma fırsatı da buldu. Çocuklar itfaiye ile ilgili bilgi alırken gelen ihbarla bir itfaiye ekip sirenlerini çalarak, hemen olay yerine doğru yola koyuldu. Çocuklar ilk kez itfaiyecileri canlı olarak olaya giderken görme fırsatı yakaladı.