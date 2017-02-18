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Miniklere ‘Dedemin Masalları’ eğitimi

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Miniklere ‘Dedemin Masalları’ eğitimi
Miniklere ‘Dedemin Masalları’ eğitimi

TEMA Vakfı Gölcük Sorumlusu Melahat Aşıkoğlu, TEMA Vakfı Gönüllüleri Şevkiye Uğur, Birgül Akgül, İlkay Küçük Piri Reis İlkokulu 1/A Sınıfı Öğretmeni Deniz Yüksel ile minik öğrencilere ‘Dedemin Masalları’ konulu çevre bilinci eğitimi verdiler. Eğitim sonunda 38 öğrenci TEMA kartlarını ve rozetlerini almanın mutluluğunu yaşadı.

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