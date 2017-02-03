MMO Başkanı Dedeoğlu: Asansör denetimlerine dikkat edilmelidir

Makine Mühendisleri Odası, İzmit Kent Konut’ta yaşanan asansör kazası hakkında açıklama yaptı.

İzmit Kent Konut 3’ncü etap E7 blokta bulunan 11 duraklı 525 kg kapasiteli 7 kişilik insan asansörlerinde meydana gelen asansör kazası sonrasında oda olarak olay yerinde inceleme yapıldı. Şube Müdürü Gültekin Keskin, Hüseyin Cemal Hüseyin, Basın Yayın Halkla İlişkiler Sorumlusu Sibel Kahya, Teknik Birim Sorumlusu Çetin Sözal’ında katıldığı basın açıklamasında Makine Mühendisleri Odası Başkan Vekili Vedat Dedeoğlu “30 Ocak 2017 tarihinde İzmit Kent Konut 3.etap E7 blokta bulunan 11 duraklı 525 kg kapasiteli 7 kişilik insan asansöründe meydana gelen asansör kazası le ilgili şubemizce olay yerinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Basında çıkan bazı haberlerde belirtildiği gibi Asansörün 9’ncu kattan zemine çakılması şeklinde bir kaza oluşmadığı; Kamera kayıtları incelendiğinde 7 kişinin asansöre ellerindeki yüklerle girdiği dolayısıyla Olayın aşırı yük nedeniyle meydana geldiği kanaatine varılmıştır. Aşırı yükten dolayı motor-makine bloğu üzerinde bulunan elektromekanik frenin kabini kat seviyesinde tutamadığı ve kabinin aşağı yönde kaymaya başladığı, bunun üzerine başka bir emniyet sistemi olan paraşüt frenin devreye girerek olası bir yere çakılma olayını önlediği anlaşılmıştır. Ayrıca asansörün İzmit Belediyesi ile protokolü bulunan A tipi Muayene kuruluşu tarafından 2016 yılının Ekim ayında denetlendiği ve mavi etiketinin olduğu, Asansörün halihazırda çalışır ve hasarsız vaziyette olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Kentimizde Yaşanan ve Ağır sonuçlar yaşanmamış olmasına sevindiğimiz bu olay Asansör Denetimleri konusuna bir kez daha dikkat çekilmesine vesile olmuştur. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

RENKLERİN ÖZELLİKLER

Asansör “İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol yönetmeliği uyarınca bina yöneticileri, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile yılda 'bir kez asansörlerin periyodik kontrollerini, ayda bir kere de TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili firmaya bakımını yaptırmaktan sorumludurlar diyen Dedeoğlu “Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre denetlenen asansörlere durumunu belirten (Kırmızı-Sarı-Mavi Yeşil) renkte etiket yapıştırılarak ilgili idarelere bildirilmektedir. Kırmızı etiketli asansörlerin 30 gün, sarı etiketli asansörlerin 60 gün, mavi etiketli asansörlerin 12 ay içerisinde uygunsuzluklarının giderilmesi şartı getirilmiştir. Aksi durumda ilgili idare tarafından mühürlenerek kullanım dışı bırakılmalı, bina yöneticileri tarafından da olumsuzlukları giderilene kadar kırmızı, sarı etiketli asansörler kullanılmamalıdır. Bu konuda iki sorun yaşanmaktadır. Belediyeler maalesef kırmızı ve sarı etiketli asansörlerin mühürlenmesi ile ilgili gerekli çalışmayı yapmamakta, kırmızı ve sarı etiketli asansörler çalışmaya ve tehlike saçmaya devam etmektedir. Diğer bir sorunda her yıl asansör denetimi yapan firmaların işlerini uygun yapıp yapmadığı ile ilgili bakanlığın denetimi gerekmektedir. Örneğin Geçen yıl yeşil etiket almış bir asansöre başka bir denetim firması tarafından yapılan bu yılki kontrolünde kırmızı veya sarı etiket verilmektedir” açıklamasında bulundu.

MESLEK ODALARINA VERİLMELİDİR

Bir kez daha uyarıyoruz diyen Dedeoğlu “Denetimler konusunda meslek odaları devre dışı bırakılmamalı, tasarım ve uygulama süreçlerinde gerekli kontroller meslek odaları tarafından yapılmalıdır. Asansörlerin avan ve uygulama projelerine uygun olarak yapılması, denetleme ve yapı kullanımı izinlerini verme ve tescil alacak asansörlerin tescil öncesi kontrol yetkisi; ticari kaygılar ve istismara açık bir alan olmaktan çıkarılmalı ve kamu kurumu niteliği bulunan meslek odalarımıza verilmelidir” ifadelerini kullandı.

KADERCİ YAKLAŞIM

Sözlerine devam eden Dedeoğlu “Asansörlerin bilimsel teknik esaslara esaslara ve yönetmeliklere göre “aylık bakım ve yıllık periyodik kontrollerin düzenli olarak yaptırılıp denetlenmesini sağlamak amacıyla yerel merkezi yönetimleri, üniversiteler ve meslek odalarının koordineli çalışabilmesini sağlayacak yeni yasal düzenlemeler yapılması şarttır. Herkesi üzen asansör kazalarının yaşanmaması için kaderci yaklaşımlardan vazgeçilmesi ve kamusal denetim" in işletilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, asansör denetimlerinin yaptırılması gerektiğini ve takipçisi olacağımızı belirtiyoruz” açıklamasında bulundu.

DENETİMLER CİDDİYE ALINMALIDIR

Sıkıntı denetimle alakalı diyen Dedeoğlu “Denetimler ciddiye alınmıyor. Bakanlığın, denetim firmalarını denetlemesi lazım. Bu iş artık ticarileşti. MMO olarak bizi yok saymayın diyoruz. Asansör denetimi için apartman yöneticileri bizlere başvurabilir. Her ay asansör denetimleri yapılabilir. Senede bir kez de kontrol ettirilmeli. Bina yöneticilerine çok büyük görevler düşüyor. 2013 yılında ilimizdeki sorunlu asansör sayısı yüzde 85 civarındaydı. Günümüzde bu rakam 50’lere düştü. Yapılan denetimlerde verilen kırmızı etiket kullanılamaz anlamına geliyor. Bu etiketin verildiği asansörlerin 1 ay içinde eksikleri gidermesi gerekiyor. Eksiklerin giderilmemesi halinde asansörün belediyeler tarafından mühürlenmesi gerekiyor. Sarı etiketli asansörlerin de 60 gün içinde eksikleri gidermesi gerekiyor. Mavi ve yeşil etiketli asansörlerde hafif kusur bulunduğu tespit edilmiş oluyor. Kırmızı asansörlü bir asansörün kullanılması halinde meydana gelecek bir kazada bina yöneticisi ölümle yargılanacaktır. Bu nedenle bina yöneticilerine büyük görev düşüyor. Her yıl belediye ile protokol yapan firmalar değişiyor. Firma değişmeden önce mavi etiket alan bir asansöre protokolün ardından değişen diğer firma kırmızı etiket verebiliyor. Bu konuda kuşkuları olan bina yöneticileri denetim için odamıza başvurabilir. Asansörlerin aylık bakımı 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK