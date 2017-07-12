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MMO’dan eğitim faaliyeti

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MMO’dan eğitim faaliyeti
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük firması ile ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Buna göre uluslararası olarak koordine edilen “Endüstriyel Tesislerde Enerji Verimliliği” eğitimi geçtiğimiz günlerde MMO UEM de başladı. Eğitime firmanın Türkiye, Almanya, Hollanda, Ukrayna, Kazakistan, İsviçre, Senegal, Portekiz, Güney Afrika, Sırbistan, Ürdün gibi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki işletmelerindeki 16 mühendis eğitime katılmıştır.

 

YETKİLİ KURUM MMO

Enerji tüketen endüstriyel sistemlerin daha verimli kullanılması için teorik aktarılan bilgiler tesisteki uygulama üniteleri ile destekleniyor. 2009 yılından bu güne Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yönetici eğitimlerini yürüten ilk yetkilendirilmiş kurum olan MMO, bu eğitim ile çalışmalarını uluslararası alana taşıma fırsatı buldu.

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