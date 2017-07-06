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MOBESKO Restaurant yarın açılıyor

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MOBESKO Restaurant yarın açılıyor
Yüzlerce markanın bir arada bulunduğu, 92 ayrı mağazanın bir çatı altında toplandığı MOBESKO Mobilyacılar Çarşısı’nda ihtiyaç duyulan restaurant yeni ve profösyonel ekip ile hizmete giriyor.

Rıfat Günel’in devraldığı ve işletmecisi olduğu restoran açılışı yarın 15.40’ta açılacak.2 kat ve 1 bodrum kattan oluşan, 500 metrekare alana sahip olan MOBESKO Restoran, aşçı ustası Kadir Karadaş beraberinde toplamda 4 personel ile hizmet verecek. Hollanda’da Hilton Otel’de eğitim gören ve çalışan Kadir Karadaş, yıllardır Kocaeli’de bulunan birçok otel ve restoranın yapılanmasında büyük rol aldı. Tecrübesini MOBESKO’ya taşıyan Karadaş, “MOBESKO gibi örnek bir çarşıya yakışır, örnek bir restaurant olacağız” dedi. Restaurant 08.00-18.00 saatlerinde açık kalacak.

 

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