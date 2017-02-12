MOBESKO yeni projesini görücüye hazırlıyor

MOBESKO, dev bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. MOBESKO hakkında sohbet ettiğimiz Murat Aydın, yeni projeden bahsederek, “MOBESKO’nun arka tarafında bulunan 16 dönümlük arazi tam bir cazibe merkezi haline getirilecek” dedi

Röportaj: Bülent EKİNCİ

Kocaeli’nin 10 yıldır mobilya merkezi olan MOBESKO birçok kentin alışveriş için tercih ettiği adres oldu. Esnaf ve tüketicinin MOBESKO’ya bakışıyla ilgili yaptığımız sohbette MOBESKO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Murat Aydın, yeni projeler ve kampanyaların dışında MOBESKO’nun neden bir cazibe merkezi haline geldiğini anlattı. Aydın, okurlarımız için sorularımızı yanıtlarken yeni bir projenin gündemde olduğunu da müjdeledi.

MOBESKO’yu anlatır mısınız?

MOBESKO 2006 yılının Mayıs ayında faaliyete başladı. Ama bunun öncesi çok eskilere dayanıyor. Bölgemizde böyle bir komplekse ihtiyaç vardı ve biz bunu hissediyorduk. Mobilyacılar şehrin farklı farklı yerlerindeydi. Şuan müşterimiz rahatlıkla aracını park edip mağazaları gezebiliyor. Metrekareleri büyük olan mağazalarda ürünleri de rahatlıkla görebiliyor. Eskiden komodinleri bile sergileyemiyorduk. Daracık dükkânlardaydık.

“YER ALTI OTOPARKI AVANTAJ SAĞLIYOR”

Ama şimdi mağazaların her biri 1600 metrekare ve mobilya mağazası şeklinde dizayn edildi. Ayrıca 4 kat olarak hizmet veriyor. MOBESKO’nun bir de yer altında otoparkı olması büyük avantaj sağlıyor. O zamanki yönetimimizin ileri görüşü sayesinde yer altı otoparkı yapılmış. Bizim şuanda 750 açık, 850 kapalı araç parkına sahip bir kompleksimiz var. Bünyemizde 92 adet mobilya mağazamız var bunların yanı sıra irili ufaklı dükkanlarımız da bulunuyor. Cafe, berber, büfe ve benzeri şekilde hizmet veren işyerlerimiz var.

MOBESKO tarafından düzenlenen indirim günleri nasıl geçti?

İndirim günlerinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 bir artış oldu. İndirim günleri verimli geçiyor. Özellikle aralık-ocak aylarına denk getiriyoruz. Bunun sebebi, kasım ayında genelde yeni ürünlerin sergilendiği fuarlar oluyor. Yeni ürünler çıktığında mağazalarda yer açılması gerekiyor ve o yüzden fiyatlar düşürülüyor. Böylelikle mağazacı da, müşteri de memnun kalıyor. Zaten kış dönemlerinde mobilya mağazalarının cirosu düşer. Yılda bir kez düzenleniyor ama yıl içerisinde mart-nisan aylarında yeni sezonla ilgili kampanyalar düzenliyoruz.

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde MOBESKO, üyelerine faydalı olabildi mi?

Buraya gelen her esnafa, MOBESKO mutlaka bir şeyler katmıştır. Buraya gelen insanlar burada rahat bir şekilde ticaretini yapabiliyor. Şehir merkezlerini biliyorsunuz bırakın araçla gitmeyi yürüyerek bile gidemiyorsunuz artık çarşıya. Burada ise rahat ve ferah bir ortam var. Düşünsenize şehir merkezinde bir mağazanın önünde park yeri buldunuz, inip mağazayı gezdiniz, 300 metre ötede bir mağaza daha var 500 metre öte de bir tane daha. Bunları nasıl gezeceksiniz? Bir günde bile bitiremeyeceğiniz bir efor harcıyorsunuz. Burada ise böyle değil…

MOBESKO pahalı bir yer mi?

Pahalı ve ucuzluk kriteri kişiden kişiye değişiyor. Size göre 5 bin TL ya da 10 bin TL pahalı olabiliyor başkasına göre uygun olabiliyor. Bu aslında insanların bilinçlenmesiyle alakalı bir algı. Aldığınız ürünü iyi tanımanız lazım. Bir, mobilyadan anlamıyoruz, ahşabından kumaşından süngerinden anlamıyoruz. Herhangi bir mağazaya giriyor müşteri iyi ya da kötü yorum yapıyor. Aslında ürünlerin arasında fiyat farkı kalmadı. Marka ürün satıyorum, marka olmayan ürün de satıyorum. Fiyatları da kaliteleri de birbirine yakın. 25 bin TL’lik koltuğu baz almamak lazım, onlar zaten özel ürünler. MOBESKO’da her keseye göre ürün bulabilirsiniz.

İl dışından da müşteri geliyor mu?

Bizim satışımızın yüzde 50’si il dışından. Çok ciddi müşteri portföyümüz var il dışından. Hafta sonu buraya gelip araçların plakalarına baksanız zaten size durumu özetler. İstanbul, Sakarya ve Yalova’yı saymıyoruz artık. Onlar hep buradalar. Bolu, Düzce, Karabük doğu illerinden bile gelen var. Üyelerimiz içerisinde yurt dışında ihracat yapan da var. İtalya’ya Almanya’ya ihracat yapan oldu. Türk işçiliği tercih ediliyor zaten.

MOBESKO’da kaç kişi çalışıyor?

Bir mağazada en az 2-3 satış personeli ve bir o kadar montaj personeli bulunuyor. Muhasebecisi, temizlikçisi dersek en az 9 kişi çalışıyor. Bunu da 92 ile çarptığımızda 828 gibi bir rakama ulaşıyoruz.

Sektörün sıkıntıları neler, dövizin yükselmesi işlerinizi etkiliyor mu?

Tüm ürünlerin altında döviz var. Yani dövizin yükselmesi bizi de etkiliyor. Yumurta bile zamlanıyor döviz yükseldiğinde. MOBESKO’daki en büyük sıkıntımız vergi yükü. Türkiye’de çok ciddi bir vergi yükü var. Öncelikli olarak bunu azaltmak lazım. İkincisi ise kabiliyetli adam bulamamak. Bu ülkede montör bulmak çok zor. Meslek özendirme diye bir şey yok. 2030 yılına geldiğimizde terzi bulamayacaksınız, yavaş yavaş meslek erbabı kalmıyor. Fırınlarda usta bulamayacağız. Bu tür ustaların yetiştirilmesi için bir gayret de yok. 5-10 sene sonra bu sıkıntılar kendini hissettirmeye başlayacak.

“MONTAJ USTASI BULAMIYORUZ”

Eskiden insanlar çocuklarını çırak olsun diye iş yerlerine verirdi şimdi herkes çocuğunu dizinin dibinde istiyor. Herkes çocuğunu üniversite bitirsin istiyor. Herkes doktor, avukat, mühendis olsun istiyor ama bu memlekette terziye de ihtiyaç var, ayakkabı boyacısına da… Bir montaj ustası arıyoruz bulamıyoruz ya da bulduğumuz kabiliyetsiz çıkıyor. Müşteriyi mağazada memnun ediyorsunuz ama sıra montaja geldiğinde bin türlü sorun yaşıyor.

MOBESKO müşterileri ve Kocaelililer için neler söylemek istersiniz?

Düşündüğümüz dev bir proje var. Eğer bu projeye başlarsak, bu proje bittiğinde özel promosyonlar yapacağız. Yapılacak olan düğün salonlarını kendi müşterilerimize indirimli, belki de ücretsiz kiralayacağız. Düğün eşyasını alanlara belki de düğün salonunu da biz hediye edeceğiz. 2 açık, 3 kapalı düğün salonu yapabiliriz. Burası sabah 08.00’da açılıyor ve akşam 20.00’a kadar açık kalıyor. Ulaşımı kolay trafik ve park sorunu yaşamadan buraya gelebilir ve her markadan, her modelden ürünü burada kendi kesenize göre bilebilirsiniz…

MOBESKO’dan yeni kompleks

MOBESKO’nun 16 dönümlük alana yapacağı AVM ya da kompleks projesinden bahseden Murat Aydın, “23 milyonluk bir maliyeti var ama bittiği zaman çok çok harika bir yer olacak” dedi

MOBESKO’nun bir projesinden bahseden Murat Aydın, “Bizden zaman zaman yeni mağazalar yapılması isteniyor ancak sıcak bakmıyoruz. MOBESKO’da satılık mağaza ilanı bile göremezsiniz. MOBESKO’nun arka tarafında 16 dönüm kadar bir alanımız bulunuyor. Oraya bir AVM ya da bir kompleks yapılması fikri var. Oluşturulmuş bir projemiz de var” dedi.

“BÜYÜK BİR PROJEMİZ VAR”

Projenin alt yapı çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Murat Aydın, “Mesela açık hava düğün salonu, kapalı düğün salonları, yüzme havuzu, spor kompleksi, hamam sauna, fitness ve üst katlarda da otele varabilecek büyük bir projemiz var. Eğer bu olursa çok daha katma değeri olan bir merkez haline geleceğiz. Proje aslında hazır ama bazı rötuşlar gerekiyor” şeklinde konuştu.

“BÖYLE BİR YERİ ARASANIZ BULAMAZSINIZ”

Aydın, “Geçen hafta da mali genel kurulumuz oldu, orada da üyelerimize sunduk. Üyelerimiz genel anlamda beğendi, birkaç detayı görüp maliyetleriyle beraber tekrar üyelerimize danışıp olup olmamasına karar vereceğiz. Biz MOBESKO yapılırken bu projeye nasıl inandıysak şimdi ikinci projemize de inanıyoruz. Oranın yaklaşık 23 milyonluk bir maliyeti var ama bittiği zaman çok çok harika bir yer olacak. 3-4 düğün salonunun olduğu, spor komplekslerinin bulunduğu, yüzme havuzlarının bulunduğu bir yer olacak. Böyle bir yeri arasanız bulamazsınız İzmit’te” dedi.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

1979 Kocaeli doğumluyum. Aslen Niğdeliyim. Baba mesleği olan mobilyacılığa devam ediyorum. Aydınlar Mobilyayı işletiyoruz ve 1980’li yıllardan beri bu mesleği yürütüyoruz. Babam askerliğini Kandıra’da yapmış ve o günden sonrada burada kalmış. Önce sırtında kilim satarak bu işe başlamış sonra seyyar satıcılık ve mağazacılığa dönmüş. Bizler de bir yerden sonra destek olmak için ekibe dahil olduk. Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın bayiliğini yapıyoruz. Bir de yeni açtığımız karışık mobilya bayimiz var. Kocaeli’de 4 tane iş yerimiz var. Bunun 3’tanesi MOBESKO’da.