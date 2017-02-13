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MOBESKO’dan 14 Şubat’a özel fırsatlar

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MOBESKO’dan 14 Şubat’a özel fırsatlar
14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutmayan MOBESKO yönetimi, çiftlerin mutluluğuna ortak olarak evlenecek çiftler için de birbirinden güzel fırsatlar hazırladı

Tüketici memnuniyetine önem veren MOBESKO Yönetimi, ailelerin güzel zaman geçirebileceği alanlar hazırlamaya devam ediyor. Koltuk takımından yatak odasına, beyaz eşyadan aksesuara, halıdan aydınlatmaya kadar birçok ürünü aynı anda tüketicisine sunan MOBESKO, evini yenilemek isteyen herkese ayrıcalık yaşatıyor.

 

RENKLİ AKTİVİTELER

14 Şubat Sevgililer Günü’nü de unutmayan MOBESKO, tüketicisini bugün renkli aktivitelerle karşılayacak. Evlenecek çiftler için Sevgililer Günü’ne özel fırsatlar sunan MOBESKO, yeni evlenecek çiftlerin mutluluğuna ortak olurken, minik ziyaretçilerini de es geçmiyor. Miniklerin, maskotlarla doyasıya eğlendiği MOBESKO’da sürprizler sizleri bekliyor. 

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