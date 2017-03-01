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Mobilyada büyük tehlike!

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Mobilyada büyük tehlike!
Mobilya firmaları, tüketicilerin mobilya satın alırken ürün açıklamalarını okumalarını ve kanserojen madde içermeyen E1 belgeli ürünler tercih etmelerini tavsiye ediyor

Günümüzde her geçen gün daha da yaygınlaşan kanser hastalığı, herkesin korkulu rüyası haline geldi. Tıp dünyası kanserle ilgili klinik araştırmalarına devam ederken, toplumun hastalık konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre, kanserlerin yaklaşık yüzde 80-90'ı çevresel faktörler tarafından meydana geliyor ve önlenebiliyor. Çevresel faktörler arasında günlük hayatta sıkça kullanılan mobilyaların ham maddelerinde insan sağlığına olumsuz etki edebilecek maddelerin bulunması da riskleri artırıyor. Bundan dolayı mobilya alışverişlerinde sağlık açısından risk taşımayan ham maddelerden üretilmiş mobilyaların tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

 

Adore Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar, tüketicileri mobilya satın alırken E1 sertifikalı (kanserojen madde içermeyen, sağlığa zararsız) ham maddelerden üretilen ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Kayalar, ürün açıklamalarının okunmasını ve E1 sertifikası olmayan mobilyalardan uzak durulması gerektiğini söylerken, mobilya fiyatlarındaki küçük farkların sağlık gibi büyük bir bedele mal olabileceğine dikkat çekti. Kayalar, ucuza alınan bir mobilya ile kanser soluyarak yaşanabileceğini vurguladı. Sektöründe çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle öncü firmalardan biri olan Adore Mobilya, sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Mustafa Kemal Kayalar, ''Firmamız için insan sağlığı her şeyden önce geliyor. Uzun yıllardır ürünlerimizin tamamında E1 sertifikalı birinci sınıf ham madde kullanıyoruz ve diğer firmaların da bu konuda bizim kadar hassas ve özenli davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu riske karşı tüketicileri ancak birlikte hareket ederek bilinçlendirebiliriz'' şeklinde konuştu.

 

Formaldehit, çocuklar için büyük risk oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, mobilya üretiminde kullanılan ham maddelerin birçoğunda bulunan formaldehit gazı, insan sağlığına olumsuz etki eden kanserojen kimyasal maddeler içeriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen madde olarak tanımlanan, ahşap mobilyalarda kullanılan formaldehit'in salınımı, zamanının çoğunu ev ve okul gibi kapalı alanlarda geçiren çocuklar için büyük risk oluşturuyor. Yapılan tıbbi araştırmalara göre mobilyalardaki kanserojen maddeyi soluyarak alan çocuklarda lösemi hastalığı görülme ihtimali artıyor. Ayrıca mobilyaların saldığı formaldehit maddesi solunum ve sinir siteminde de başka ciddi hastalıklara neden oluyor.

 

E1 sertifikası

Mobilya üretiminde kullanılan ham maddelerdeki kimyasalların sağlığımıza uygun olup olmadığı ölçülüp, insan sağlığına zarar verme eşik noktaları ve standartları tespit ediliyor. Bu tespitlere göre sınıflandırılmış sağlık sertifikaları bulunuyor. Sağlık standartlarına uygunluk belgelerinden biri olan E1 sertifikası, verilen ürünün üretiminde insan sağlığına zarar verecek oranlarda kimyasal madde kullanılmadığını belirtiyor. E1 sertifikasına sahip ürünler kanser riski oluşturmuyor.

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