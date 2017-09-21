  • BIST 104.916
  • Altın 146,229
  • Dolar 3,5159
  • Euro 4,1816
  • Kocaeli : 30 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 30 °C

Modern muhtarlıklar için ilk kepçe vuruldu

»
Modern muhtarlıklar için ilk kepçe vuruldu
Körfez Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan mahallelere vatandaşların daha iyi ve sağlıklı hizmet alınabilecekleri tek tip muhtarlık binaları için çalışmalara başladı.

Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran’ın talimatıyla ilçedeki muhtarlık binaları tek tip hale getirilerek vatandaşların daha rahat ve sağlıklı hizmet alması hedefleniyor. Toplamda 51 metrekarelik alana sahip olacak muhtarlık binaları, vatandaşın ve mahalle muhtarlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandı. Körfez Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk muhtarlık binalarının Cumhuriyet Mahallesi ve Naipli Köyü’ne yapılması için çalışma başlatılmıştı. İlk kepçe Cumhuriyet Mahallesi’nde vuruldu. ‘Konak’ görünümündeki muhtarlık binaları için ihtiyaçlar doğrultusunda diğer mahallelerde de çalışma yürütülecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derince’den Umuttepe’ye alternatif yol21 Eylül 2017 Perşembe 11:35
  • Başkan Kütük’ten Vali Büyükakın’a ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 11:25
  • Cephanelik Spor Tesisleri'nden 250 bin kişi yararlandı21 Eylül 2017 Perşembe 10:05
  • Kartepe’de Dünya İntiharı Önleme Günü etkinliği düzenlendi21 Eylül 2017 Perşembe 09:59
  • Baro’ya üç avukat daha21 Eylül 2017 Perşembe 09:38
  • Çalık: Yurt sorunu hala kanayan yaradır20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Köseköy’deki battı çıktı esnafı mağdur ediyor20 Eylül 2017 Çarşamba 16:30
  • Entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi 'Kartepe Zirvesi'20 Eylül 2017 Çarşamba 15:41
  • Mardin Kent Konseyi Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti20 Eylül 2017 Çarşamba 15:18
  • Darıca'da mahalle konağı çalışmaları20 Eylül 2017 Çarşamba 14:08
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim