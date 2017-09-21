Körfez Belediyesi Başkanı İsmail Baran’ın talimatıyla ilçedeki muhtarlık binaları tek tip hale getirilerek vatandaşların daha rahat ve sağlıklı hizmet alması hedefleniyor. Toplamda 51 metrekarelik alana sahip olacak muhtarlık binaları, vatandaşın ve mahalle muhtarlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandı. Körfez Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk muhtarlık binalarının Cumhuriyet Mahallesi ve Naipli Köyü’ne yapılması için çalışma başlatılmıştı. İlk kepçe Cumhuriyet Mahallesi’nde vuruldu. ‘Konak’ görünümündeki muhtarlık binaları için ihtiyaçlar doğrultusunda diğer mahallelerde de çalışma yürütülecek.
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Modern muhtarlıklar için ilk kepçe vuruldu
Körfez Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan mahallelere vatandaşların daha iyi ve sağlıklı hizmet alınabilecekleri tek tip muhtarlık binaları için çalışmalara başladı.
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