Mondi Tire Kutsan, iş kazasız bininci gününü kutladı

Mondi Tire Kutsan İzmit Kutu Fabrikası, iş kazasız bininci gününü kutladı.

Fabrika İşletme Genel Müdürü Ömer Eğilmez, “Güvenlik uygulamalarımız artık yönetimin etkisi olmadan işlemektedir” dedi.‘Sıfır İş Kazası’ hedefiyle bin kazasız iş gününe ulaşan Mondi Tire Kutsan İzmit Kutu Fabrikası bu başarısını çalışanlarıyla birlikte kutladı. “Sıfır İş Kazası‘‘ hedefini en temel değer olarak kabul eden ve bu hedefi destekleyecek optimum çalışma koşullarını sunmaya gayret gösteren Mondi Tire Kutsan İzmit Kutu Fabrikası’nda ulaşılan bu başarı, iş güvenliğini yönetim sistemleriyle, çalışanların farkındalığı ve çabasıyla kalıcı hale getirme yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor.

3 YILDIR RAPORLANDI

“İş güvenliği önceliğimiz ve Sıfır iş kazası” ilkesiyle faaliyet gösteren Mondi Grup bünyesinde yer alan Mondi Tire Kutsan’ın uyguladığı güvenlik programının başarısı, yerel faaliyetlerle de destekleniyor. Mondi Oluklu Mukavva Ambalaj iş birimi içinde en büyük operasyonlardan biri olan İzmit Kutu Fabrikası’nda uygulanan bir dizi önlem, bu fabrikada yaklaşık 3 yıldır raporlanan hiçbir iş kazasının yaşanmamasını sağladı.

“GÜVENLİK KÜLTÜRÜ BÜYÜMEKTE”

İş sağlığı ve güvenliği konusunun sadece üst yönetimin sorumluluğu olmaktan çıkıp herkesin ortak sorumluluğu haline gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Mondi Tire Kutsan İzmit Kutu Fabrikası İşletme Genel Müdürü Ömer Eğilmez, “İş kazasız 1000 günü tamamlamak bizim açımızdan çok büyük anlam ifade ediyor. Güvenlik uygulamalarımız artık yönetimin etkisi olmadan işlemektedir ve bu durum tüm çalışanlarımız arasında bir güvenlik kültürünün büyümekte olduğunu tam anlamıyla göstermektedir. İzmit Fabrikamızda çalışan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu hedefe bu şekilde göstermiş oldukları müthiş destek için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“FARKINDALIĞI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İş güvenliği konusundaki farkındalığı geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Eğilmez şunları söyledi: “Eğitim, tehlike ve riskleri belirleme, düzeltici faaliyetlerin denetimi ve sistemlerin ne kadar iyi yürütüldüğüne dair ilave perspektifler için arayışımızı sürdüreceğiz. Bununla birlikte, iş kazasız 1000 gün daha geçirmek için sürdürülebilir güçlü bir güvenlik performansı sağlamak temel hedefimizdir. Bu konu, bizim güvenlik performansımızın hedefi değil sadece bir aşaması niteliğindedir. Tek amacımız, sabah işe gelmek için sağlıklı bir şekilde evlerinden çıkan çalışanlarımızın akşam sağlıklı bir şekilde evlerine, ailelerine ulaşmalarını sağlamaktır.”