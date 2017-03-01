Moralı, Göçmen Börek'in başarısını kutladı

KTO başkanı Sibel Moralı TOBB’da en hızlı büyüyen 100 firma arasında yer alan Göçmen Börek firma sahipleri İlker Can Dönmez ve Taner Dönmez’e ziyaret gerçekleştirdi

Ziyarete Moralı’yla birlikte KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan, meclis üyesi Recep Öztürk, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Tarım Müdürü İlhan Özel ve Gümrük Bölge Müdürü Musa Aydemir

Göçmen Börek Farkı

TOBB’da en hızlı büyüyen 100 firma arasında Kocaeli’den 8 firma da yer aldı. Bu firmalardan biri olan Göçmen Börek’e KTO Başkanı Sibel Moralı yerlerinde ziyaret etti. Moralı böyle başarılı bir firmanın Körfez Ticaret Odasına kayıtlı olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Moralı ayrıca ‘’Göçmen Börek firması 2004 yılında Körfez’de küçük bir dükkan ile başladığı serüvenine bugun ülke geneline yayılan ve neredeyse her köşe başında bir şubesiyle hizmet veriyor. Göçmen Börek firmasının TOBB’da en hızlı büyüyen 100 firma arasında yer almasını sağlayan en önemli özelliği böreklerini fabrikasyon makine sistemiyle değil tamamen ev hanımlarının elinden yapmalarıdır. Tercih edilmelerinin en önemli nedeni budur’’ dedi.

Firma Sahibi Kardeşler Teşekkürlerini Sundu

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Tarım Müdürü İlhan Özel ve Gümrük Bölge Müdürü Musa Aydemir de Göçmen Börek’in başarısını kutladı ve mutluluklarını paylaştı. Firma sahipleri Dönmez kardeşler de ziyaretten dolayı onur duyduklarını belirttiler ve teşekkürlerini sundular.