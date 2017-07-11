Moralı, ICC Türkiye Mill Komitesi Genel Kurul’na Katıldı

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi’nin 63. Genel Kurul Toplantısı’na Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı katıldı

İstanbul’da, TOBB hizmet binasında gerçekleştirilen Genel Kurulun açılış konuşmasını TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete yaptı. Geçtiğimiz dönemde, ICC açısından tarihi gelişmeler yaşandığını belirten Mete, “13 Aralık 2016 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, ICC’ye resmi olarak gözlemci statüsü verilerek Birleşmiş Milletler Genel Konseyi tarihinde ICC, resmi olarak Gözlemci Statüsü elde etmiş tek özel sektör kuruluşu olduğunu ifade etti.