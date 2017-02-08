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Morhipo’dan Sevgililer Günü’ne özel yarışma

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Morhipo’dan Sevgililer Günü’ne özel yarışma
Morhipo, Sevgililer Günü’ne özel sosyal medyadan yarışma yapacağını açıkladı.

Morhipo.com, Sevgililer Günü’nde sosyal medya üzerinden başlattığı yarışmalarda indirim kuponları hediye edeceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden Sevgililer Günü’ne özel başlattığı yarışma ile 'Aşkın Rengi Kırmızı' sloganıyla 150 TL hediye çeki kazanmanın mümkün olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, kırmızı ağırlıklı Sevgililer Günü için giyilen kıyafetlerle '#14SubattaKirmizi' '@Morhipo' etiketleri ile paylaşanlar arasında, moda editörlerinin seçeceği üç kişi Şubat ayının sonuna kadar geçerli 150 TL değerinde kullanılabilecek hediye çeki verileceğini belirtti.

 

FACEBOOK VE TWİTTER'DAN YARIŞMA YAPILDI

Instagram harici Facebook ve Twitter üzerinden de farklı yarışmalar düzenleyeceğini açıklayan Morhipo.com, "Facebook üzerinden yapılacak yarışmada sevdiği kişiye sevgisini yorumda paylaşanlar arasından seçilecek birinci kişi için, Morhipo’nun tasarımcıları bu kişinin ve sevgilisinin fotoğraflarını kullanarak özel bir video hazırlayacak ve paylaşacak. Ayrıca birinci olan kişiye 150 TL hediye çeki de verilecek. İkinci ve üçüncü olan kişiler ise sırasıyla 100 ve 50 TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek" denildi.

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