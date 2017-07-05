Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın duyurusuna göre (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatında 11 kuruş arttı. Buna göre; motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 4,35 liradan 4,46 liraya, Ankara’da 4,38 liradan 4,49 liraya, İzmir’de 4,35 liradan 4,46 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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Motorine zam!
Motorinin litre satış fiyatında 11 kuruş artış geldi
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