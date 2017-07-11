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Motosiklet kazası sonu oldu!

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Motosiklet kazası sonu oldu!
Kandıra'da Hızır Servis lakabıyla tanınan Mehmet Sevim, motosikletiyle kazasında yaşamını yitirdi

Kandıra-Karasu arasında tek lastik tamircisi olan ve 33 yıldır yolda kalan araç sürücülerine hizmet veren Mehmet Sevim, Kurtyeri mevkiinde motosikletiyle kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre Mehmet Sevim (52) idaresindeki 41 AJ 719 plakalı motosiklet Kurtyeri mevkisinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü Sevim, ağır yaralandı.

 

3 ÇOCUK BABASIYDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Sevim’e hemen müdahalede bulundu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Sevim doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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