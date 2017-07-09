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Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak

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Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak
Trafik sorununun motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çözülebileceği bu nedenle motosiklet satışlarının iki yıl içerisinde araç satışlarını üçe katlayacağı belirtildi.

Motoist Motorlu Araçlar’ın sahibi Eyüp Alperen Cerrah, motosiklet satışlarının araç satışlarını katlayacağını söyledi. Cerrah, “Önümüzdeki iki yıl içinde motosiklet satışının araç satışının üç katına çıkacağını tahmin ediyorum” dedi.Trafik sorununun motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla çözülebileceğini kaydeden Cerrah, “Dünyada ve ülkemizdeki en büyük sorun trafik ve zaman sorunudur. Bunun için motorsiklet en büyük çözüm ve rahatlıktır. Ülkemizde artık mototaksiler bile yürürlüğe girdi, hayatın içinde olmazsa olmaz konuma geldi. Motosiklet satışları her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki iki yıl içinde motosiklet satışının araç satışının üç katına çıkacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

 

MOTOSİKLET MARKALARI

Dünyanın en büyük motor üreticilerinin en yeni modellerinin Türkiye’de lansmanını yaptığını söyleyen Cerrah, “17 yıldır bu sektörde işimizi severek yapıyoruz. İstanbul ve Trabzon’daki yerlerimizde Motoist olarak her yıl bin 500’den fazla motosiklet satışı gerçekleştiriyoruz. Ortaköy, Abbasağa ve Trabzon olmak üzere 3 yerde motosiklet ve marine gruplarında hizmet vermekteyiz. Bir çok motosiklet markalarında satış ve servis hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştu. Cerrah, motosiklet sürücülerine “Tüm korumalı kıyafetlerinizi giyip bakımlarını zamanında yapılmış motorlara binmelisiniz” tavsiyesinde de bulundu.

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