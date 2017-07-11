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Motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

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Motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı
Başiskele Kullar’da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet alev topuna dönerken, motosikletten fırlayan sürücü 27 yaşındaki Kerem Yılmazer kaldırıldığı yaşamını yitirdi

Başiskele Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesinde seyir halinde olan Kerem Yılmazer (27) idaresindeki 41 EG 063 plakalı motosiklet, iddiaya göre yan yoldan caddeye girmek için hatalı dönüş yapan İbrahim Erat idaresindeki 34 TA 7018 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet alev topuna dönerken, havaya fırlayan Kerem Yılmazer yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kerem Yılmazer, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken Kerem Yılmazer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı.

 

Toprağa verildi

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Kertil Tekke Sokak Nur Apartmanı adresinde ikamet eden esnaf Bahadır Yılmazer ve Selma Yılmazer çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve Körfez Kuru Temizlemenin sahibi Selçuk Salihoğlu’nun da yeğeni olan ve özel bir firmada çalışan Kerem Yılmazer’in cenazesi, İzmit Asri Mezarlık morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Bekar olan Kerem Yılmazer’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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