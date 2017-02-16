Motosikletçiler tepkili

Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği, 23-26 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Motobike İstanbul Fuarı için talep edilen davetiye ve ücret isteğine tepki gösterdi.

23-26 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Motobike İstanbul Fuarı için talep edilen davetiye ve ücret isteklerini reddeden Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıllardır kısıtlı imkanları ile bin bir eziyet çekerek, fotoğraf çekmeye değil ürün incelemeye geldiklerini ifade eden KOMOTO, "Şehirlerinden otobüslerle fuara getiren motosiklet kulüplerimize, fuar davetiyesini çok gören ve günlük fahiş ücretli bilete mahkum eden bir yöntem izleyen, fuarın gerçek ve nihayi misafirleri bizlerin isteklerini dikkate almayan, Motobike İstanbul Fuarı organizatör şirketini bu yanlış uygulamadan acilen dönmeye davet ediyoruz” dedi.