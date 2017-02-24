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MTOYK toplantısının 3’üncüsü yapıldı

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MTOYK toplantısının 3’üncüsü yapıldı
MEB ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından üçüncüsü düzenlenen MTOYK toplantıları, Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Teknik ve Eğitim Genel Müdürlüğü, genelge doğrultusunda Mesleki ve Teknik Eğitim alanında yapılacak çalışma, sektör ile ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim yapısının oluşturulması amacıyla ‘Mesleki Teknik Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) oluşturuldu. Kentimizde dağıtım listesinde belirtilen üyelerin katılımı dün İzmit Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda MTOYK toplantısı gerçekleştirildi.

 

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen toplantıya İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman, İŞKUR İl Müdür Yardımcıları Engin Gülmez, İlhami Çelik, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Hatice Doğancı, İzmit Belediyesi Eğitim, Kültür Müze Birim Sorumlusu Şaban Yazıcı, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu üyesi Tamer Ejderoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Turabi, KOTO İdari İşler personel müdürü Çiğdem Yüksel, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Kemal Kaya ve okul müdürleri katıldı.

 

“AMAÇ İŞ DÜNYASINA KALİFİYE ELEMAN”

İzmit İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman toplantı ile ilgili bilgi vererek toplantıda okullar bazında ön görülen program türü (ATP-AMP) ve alan bazlı 10.sınıf öğrenci kontenjanlarının görüşüleceğini, sektör temsilcisi ve kuruluşlarının Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden beklentilerini belirtti. Düzenli olarak gerçekleşecek olan toplantılarının genel amacının nitelikli ve kaliteli eğitim sağlamak olduğunun altını çizen Yaman, bir diğer amaçlarının da iş dünyasına kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu söyledi. Selin BECER

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