Muammer Dereli daha yukarıdan vurdu!

Liseler Arası B Gençler Voleybol İl Birinciliği son çeyrek final maçında Muammer Dereli Fen Lisesi ile Gebze Anibal Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı 3-1 kazanan Muammer Dereli yarı finale yükseldi

ETKİLİ SERVİSLER BELİRLEYİCİ OLDU

İlk iki sette büyük bir çekişme vardı. Karşılıklı sayıların alındığı ilk seti Muammer Dereli 25-22 önde tamamladı. İkinci sette 19-10’luk skor avantajını kullanamayan Anibal, 21-21’de yakalandı. Muammer Dereli’deSelva’nın etkili servisleri seti Dereli’ye getirdi ve Muammer Dereli maçta 2-0 öne geçti. 3. sette Gebze Anibal’da Beyzanur’un üst üste sayıları takımına 25-12’lik set skorunu getirdi. Son sette daha az hata yapan ve setin başında farkı açan Muammer Dereli seti 25-19 maçı da 3-1 kazanmasını bildi.

MUAMMER DERELİ FEN LİSESİ:3 GEBZE ANİBAL ANADOLU LİSESİ:1

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Müjgan Sevgier***, Özgür İbrahim Özçınar***

MUAMMER DERELİ FL: Damla**, İlayda**, Sude***, Zeynep**, Yıldız Zeynep***, Aylin Sıla***, Ceren**, Erva**, Nil**, Selva Nur***, Özge**

GEBZE ANİBAL AL: Beyzanur***, Ceren, Sudenur***, Melahat***, Buse, Elif Sude***, Özlem***, Şevval***

SETLER: 22-25, 23-25, 12-25, 25-19