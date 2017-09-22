Muay Thai heyecanı!

Gebze, önemli spor olayına daha ev sahipliği yapacak.

Muay Thai memer müsabakaları bugün Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek Muay Thai kemer müsabakalarına katılacak usta sporcular dereceye girebilmek için kıran kırana mücadele verecek. Saat 18.00’de başlayacak olan Muay Thai kemer müsabakalarına tüm sporseverler davet edildi.