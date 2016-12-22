Muazzez Arslan’a güzel kutlama

Körfez Nüfus Müdiresi Muazzez Arslan'a; protokol eşleri, daire müdürleri, sevenleri çok güzel ve özel bir doğum günü etkinliği düzenledi.

Körfez Nüfus Müdiresi olarak vazife yapan Muazzez Arslan'ın doğum günü için, protokol eşleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sevenleri; Körfez'in en seçkin mekanlarından biri olan Çınarpark Otel'de özel bir kutlama etkinliği tertiplediler. Muazzez Arslan için, özel bir pasta yaptırıldı. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Muazzez Arslan'a, yanında yer alanlar 'İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular.

ÇOK MUTLU OLDU

Kendisi için hazırlanmış olan özel pastayı kesen Muazzez Arslan, kestiği pastayı bu güzel ve özel gününde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine ve dostlarına ikram etti. Mutlu olduğunu dile getiren Muazzez Arslan, 'Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır derler; bu güzel ve özel günümde beni yalnız bırakmayarak mutluluğumu paylaşan siz değerli dostlarıma teşekkür ederim"dedi.