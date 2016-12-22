Müfettiş raporu KOTO’yu şok etti!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz ay, Başkan Semih Barış’ın istifasını soruşturması için KOTO’ya müfettiş gönderdi. TOBB’a bildirilen müfettiş raporunda Barış’ın tek taraflı bir karar ile istifa ettiği, başkanlıktan düşürülmesi gerektiğine vurgu yap

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklanan eski Başkan Murat Özdağ’ın ardından yönetim kurulunda başkanlığa seçilen Semih Barış’ın geçmişteki istifası nedeniyle görevden düştüğü ileri sürüldü. 30 Mart 2016 tarihinde o dönem yönetimde yer alan Mehmet Coşan ile birlikte istifa eden Semih Barış, iki gün sonrasında ise bu kararından vazgeçtiğini belirten bir açıklama yapmıştı.

TÜMSİAD İHRAÇ ETMİŞTİ

Bu olayın ardından üyesi olduğu Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Şube yönetimi ile üyelikten ihraç edilen Semih Barış, ağustos ayında ise yönetimin kendi arasında yaptığı seçimde başkanlık koltuğuna oturmuştu. Daha sonra ise yönetimde eksik olan 5 kişinin seçimi için KOTO Meclisi bir araya gelmiş ve yeni yönetim kurulu üyelerini bu seçimle belirlemişti.

MAHKEMELİK OLDU

Son yönetim kurulunda yer alan Fuat Berna, Semih Barış’ın KOTO’ya dönüşünün hukuksuz olduğunu ileri sürerek konuyu yargıya taşıdı ve BİMER’e de şikayette bulundu. Yapılan şikayette Semih Barış’ın istifa dilekçesini bizzat evrak kaydına koymasına ve deftere işlenmesine rağmen, bu dilekçenin sumen altına edildiğine yer verildi. Ekim ayında Kocaeli Adliyesi’nden bir hakim durum tespiti için odaya gitti. İdare Mahkemesi’nde de konuyla ilgili dava açıldı.

AVUKAT DURUMU AÇIKLAMIŞTI

Davayı açan Fuat Berna’nın avukatı Ayhan Erdin ise bu dönemde yaptığı açıklamada, Barış’ın istifasını 29 Mart’ta istifayı verdiğini, 30 Mart’ta evrakın kayıttan geçtiğini ve sonraki toplantıya da katılmadığını dile getirdi. Erdin, “Barış’ın 31 Mart’taki toplantı için dilekçe verdiği, 7 Nisan’daki toplantıya da katılmadığı ortaya çıkmış. Yönetim kurulu da Semih Barış’ın geri dönüş dilekçesini incelemiş ve istifasını kabul etmemiş. Buraya seçimle gelmişsiniz böyle bir şey söz konusu olamaz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın müfettişleri bu durumu kabul etmez” demişti.

MÜFETTİŞ RAPORU

İddialarla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan bir müfettiş KOTO’da incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz ay odayı denetleyen müfettişin raporu dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile KOTO’ya ulaştı. Yazıda; “Semih Barış istifa etmiştir. İstifa tek taraflı verilmiş bir beyandır” dendi. Yani 30 Mart’ta istifası kayıt altına alınan Semih Barış’la ilgili yönetim kurulunun istifayı değerlendirmesi söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

YÖNETİM DÜN TOPLANDI

Bu arada Kocaeli Ticaret Odası’ndan da basın kuruluşlarına dün sabah gönderilen bir davet göndererek saat 15.00’da Başkan Semih Barış’ın çok önemli konularla ilgili bir açıklama yapacağı duyuruldu. Bu duyurunun yaklaşık 40 dakika sonrasında yine odadan gelen yeni bir açıklama ile basın toplantısının iptal edildiği bildirdi. KOTO yönetimi gelişen konularla ilgili acil olarak olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

SÜREÇ İŞLİYOR

Müfettiş raporunda belirtilen konu hakkında hukuk danışmanlarının yorumu ve TOBB’un kararı bekleniyor. TOBB’un bakanlık müfettişinin beyanına katıldığı takdirde Semih Barış, 30 Mart’ta istifa etmiş sayılacak. Bu süre içindeki kararları ve imzaları ise geçersiz olacak.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kocaeli Ticaret Odası’nda yaşanan gelişmelerle ilgili kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Olağanüstü toplanan yönetim kurulu gelen yazıyı kendi arasında değerlendirdi. Yaşanan gelişmelere göre Semih Barış, KOTO yönetim kurulundan düşecek. Yönetim ya kendi arasında seçim yapacak ya da istifa ederek oda meclisi içinden yeni yönetim kurulu ile başkan belirlenecek. Bülent EKİNCİ