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Müfredat değişikliğine Eğitim-İş’ten tepki

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Müfredat değişikliğine Eğitim-İş’ten tepki
Eğitim İş Kocaeli Şubesi üyeleri Sabri Yalın Parkı’nda bir araya gelerek yeni eğitim öğretim döneminde müfredatın değişmesine tepki gösterdi.

Eğitim İş Kocaeli Şubesi üyeleri Sabri Yalın Parkı’nda bir araya geldi. Yeni eğitim-öğretim döneminde müfredatın değiştirilmesine tepki gösteren üyeler adına konuşan Şube Başkanı Emine Çalık “2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır. 18 milyon öğrenci ve 1 milyon eğitim emekçisi bu eğitim öğretim yılına da birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla ve müfredat değişikliği gibi tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen değişikliklerin gölgesinde girecektir. Eğitimin acil çözüm bekleyen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek yerine MEB yangından mal kaçırırcasına hazırladığı ve bu öğretim yılında uygulamaya koyacağı yeni müfredatla, çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok etmeye çalışmıştır” dedi.

Atatürkçülük kavramları yok edilmeye çalışıyor
Çalık, “İki yıldır süren çalışmalarla meydana getirildiği söylenen müfredat için bu alandaki eğitim-bilim uzmanlarının, üniversitelerin ve demokratik kitle örgütlerinin tümünün değil, yandaş sendikaların ve Bakan Yılmaz’ın ifadesiyle 100 bine yakın öğretmen ve velinin görüşü alınmıştır. Bu 100 bin öğretmen ve velinin kim olduğu sorusu da, en az müfredatın kendisi kadar karanlıktır. Emperyalizm ve işbirlikçisi Ak Parti’nin siyasi söylemlerinin direkt ya da dolaylı şekilde yer bulduğu, her vesileyle 15 Temmuz’un hatırlatıldığı, din ağırlıklı içeriklerin artırıldığı müfredatta, pozitif bilimlerin öğretimi geriletilmiş ve Atatürkçülük kavramları yok edilmeye çalışılmaktadır. İktidarı boyunca müfredatı yapboza çeviren Ak Parti, bu en köklü değişikliğinde de bilimsel değil siyasi hamlelerle bir değişikliğe gitmiş ve çocuklarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceği ile oynamıştır. Bakan’ın müfredat değişikliğine gerekçe olarak sunduğu sadeleştirme tezi de artık bayatlamıştır” dedi. Kalabalık grup açıklamanın ardından sessizce dağıldı. Nuri AKÇAHARMAN

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