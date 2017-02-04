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Muhalefetin de bu kadarı!

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Muhalefetin de bu kadarı!
Neymiş efendim, diz çöktürmüşler… Kime? Askere… Ne zaman? Milli Savunma Bakanı’nın yaptığı bir ziyaret sırasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken…

Neymiş efendim, diz çöktürmüşler…

Kime?

Askere…

Ne zaman?

Milli Savunma Bakanı’nın yaptığı bir ziyaret sırasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken…

Ne var bunda?

“Olur mu hiç öyle şey? Türk askeri hiçbir zaman diz çökmez…”

Eyvallah, çökmesin, çökmeyecek de inşallah…

Ama fırsatçılık denilen illet ancak bu kadar net bir şekilde izah edilebilir.

***

Bizim milletimiz böyledir. Pire için yorgan yakanı da barındırırız içimizde, her olayın üzerine atlayıp, kendimizce sebepler türeteni de üretiriz sebepsizce.

Yahu, bir bakan, ziyaret ettiği askerlerle hatıra fotoğrafı çekilirken, gençlerin estetik bir poz vererek önünde tek dizleri üzerine eğilmelerinde nasıl bir sonuç çıkarılabilir ki?

Fotoğrafı gördüm. Buradan yayınlamaya, öyle uzun uzadıya üzerinde durmaya gerek yok. Fakat o diz çöktüğü söylenen genç askerin, civanmert delikanlının elindeki tüfeği ile o vakur, o toptan tüfekten korkmayan bakışı ile dik duruşu kimsenin dikkatini çekmemiş.

En azından meseleyi terörize etmek isteyen cenahın…

Yahu bırakın bu işleri.

Gerçekten bırakın. Muhalefetin başka usullerini bulun. Biz bakanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren askerin, anı olarak ailesine göstereceği bir görseli bu kadar tartışıyorsak, aptallığın dibine vurmuşuz demektir. Unutulmasın lütfen, bizim askerimiz, dedelerini Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Erzurum’da, Sakarya’da şehit vermiştir.

El insaf…

Ama meseleyi bu kadar büyütmenin derdine düşen zevatın daha önce de Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın imam hatip mezunu oluşunu dillerine, kalemlerine, sütunlarına doladığını unutmadık. Bu tür insan tipindeki varlıkların tek bir amacı olabilir: Ellerine geçirdikleri her fırsatı günümüz şartlarında olayları terörize etmek için kullanmak.

Başka bir amaç olamaz diye düşünüyorum.

O yüzden çok uzatmayacağım. Bunlara ne söyleseniz az…

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