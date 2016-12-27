Muhalefetin teröre tepki mitingine katılmama nedeni, incik boncuk…

M.Tanzer Ünal

Pazar günü düzenlenen “teröre tepki mitingine” ayağımdaki sorun nedeniyle katılamadım.

Sağlığım yerinde olsaydı mutlaka katılır, en ön safta yer alırdım.

Mitingi izleyen arkadaşlar anlattılar…

*Mitinge CHP ve MHP katılmamış.

*Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği de mitinge destek vermemiş.

Nedenini sordum.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, mitinge katılmama nedenini şöyle açıklamış:

“O mitingi düzenleyenlerin genelde ve yerelde görüşleri belli. Biz, İsmet İnönü büstünün açılışını yaptık. Mitingi düzenleyenlerden hiçbiri açılışa katılmadı, bize taziye mesajında bulunmadı. Biz de bu yüzden yürüyüş ve mitinge katılmadık.”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün mitinge katılmama gerekçesi ise şöyle:

“Gerek Kocaeli Üniversitesi’ndeki temsilcilik seçimlerinin iptali, gerekse Yenikapı ruhuna göre hareket edilmemesi nedeniyle belli sıkıntılar var. Bu nedenle teşkilat olarak mitinge katılmadık.”

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği’nin mitinge katılmama gerekçesini ise Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir şöyle açıklamış:

“Birlik ve beraberlik yürüyüşünde dahi sağlanamayan bütünlük ve farklı fikirlere ve seslere kapalı olan anlayışın ve faaliyetinin sadece siyasi iktidarı rahatlatma çabasından ileri gitmeyeceğini görüyor, Yenikapı ruhundan uzak bu tutumun milletimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

Söz konusu Türkiye ise…

Pazar günkü yürüyüş ve mitingin konusu neydi?

“Teröre tepki” mitingi…

Yani…

*Söz konusu olan devletimiz…

*Söz konusu olan milletimiz…

*Söz konusu olan bayrağımız…

*Söz konusu olan vatanımız…

*Söz konusu olan egemenliğimiz…

*Özetle söz konusu olan Türkiye’mizdi!

Söz konusu bu değerlerimiz ise, tüm Kocaeli “tek yürek” olmalıydı.

CHP, MHP ve Milli Kuruluşlar Birliği; bazı konulardaki tepkilerini “mitinge katılmayarak” değil, başka yöntemlerle dile getirmeliydi.

Örneğin…

Yürüyüş ve mitinge katılırlardı, sonunda sözlü veya yazılı birer açıklama yaparak farklı görüşlerini, endişelerini, sıkıntılarını kamuoyuyla paylaşırlardı.

Normali buydu!

Yapılması gereken buydu!

Siz yürüyüş ve mitinge katılmayarak kimi veya neyi protesto ediyorsunuz?

O yürüyüş, kimin yürüyüşü?

O miting, kimin?

Sadece düzenleyenlerin mi, sadece katılanların mı, yoksa millet olarak hepimizin mi?

Düzenleyen falanca kurum olabilir, ama önemli olan, bu noktada, her görüşten insanların “millet-vatan-bayrak” ülküsü etrafında birleşebilmesidir.

Türkiye’nin bugün bulunduğu nokta, böyle bir noktadır.

Her konuda farklı düşünebilirsin…

Her konuda yöntemlerin farklı olabilir…

Aranda didişme, çekişme, kavga bulunabilir…

Ama söz konusu olan vatansa, her şeyi bir tarafa bırakıp “tek yumruk” olacaksın!

CHP ve MHP’nin mitinge katılmama nedenlerine bakar mısınız?

CHP’nin mitinge katılmama nedenleri:

*Teröre tepki yürüyüş ve mitingini düzenleyenlerin görüşleri farklı.

*Aynı gün İsmet İnönü büstünü açtık, mitingi düzenleyenlerden hiç biri bizim bu açılışımıza katılmadı, taziyede bulunmadı.

MHP’nin mitinge katılmama nedeni:

*Kocaeli Üniversitesi’ndeki temsilcilik seçimlerinin iptal edilmesi.

*Yenikapı ruhuna göre hareket edilmemesi.

Bana sorarsanız, iki partinin de yürüyüş ve mitinge katılmama nedeni, deyim yerindeyse incik boncuk!

Bütün bunlar; vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için önemli olan bir yürüyüş ve mitinge “katılmama gerekçesi” olabilir mi?

Tıpkı, çocuklar arasındaki “oyuncak kavgası”na benziyor bu davranışlar.

Sen benim oyuncağımı aldın, ben seninle konuşmuyorum…

Toparlarsak…

Hiçbir şey; vatan, millet ve bayrak için yapılan bir yürüyüş ve mitinge “katılmama gerekçesi” olamaz.

Sen katıl, görevini yap, sonra çık sıkıntılarını söyle!

“Dünya maniki olmasın” diye yazılan kitap

HALK TV’de bir program vardı.

“Maniki Dünya”…

Hüsnü Mahalli ve Ayşenur Arslan birlikte sunuyorlardı.

Bölgemizde olup biten olayları anlatıyorlardı.

Hüsnü Mahalli tutuklanıp cezaevini boylayınca, Ayşenur Arslan da mesleği bırakıp kanaldan ayrıldı.

Yazık oldu “Maniki Dünya”ya!

***

“Maniki”, Çingenecede “kahpe” anlamına geliyor.

Yunancadaki anlamı ise “belalı”…

Hani efkârlanınca “Ah kahpe dünya, ah” deriz ya, işte “Maniki dünya” da işte öyle bir şey.

***

TV programı bitti, ama elimde “Maniki Dünya”nın kitabı var.

Hüsnü Mahalli bu kitabı neden yazdığını şöyle anlatıyor:

“Arabistanlı Lawrance 100 yıl önce Ortadoğu’nun haritalarını çizdi. Maniki dünyanın bir yerinde, idam coğrafyasında… Müslüman’ım diyenlerin İslam’ın yapma dediği her türlü rezaleti yaptığı topraklarda… Hırsla, şehvetle ve gaddarlıkla! Daha fazla kan, acı ve gözyaşı kimin umurunda? Saddam, Mübarek, Aliyev, Elçibey, Kaddafi, Hariri, Arafat, Kral Hüseyin, Butaflika, Talabani, Barzani, Ahmedinecat, Hatemi, baba ve oğul Esad’lar, Koçaryan, Petrosyan ve diğerlerinin hikâyesi…

Hepsiyle konuştum. Birçok ülke ve bir o kadar savaş… Gidip gördüm.

Hikâyeler ve anılar… Maniki dünyayı anlatmak için oturup yazdım işte. Dünya maniki olmasın diye…”

İslam coğrafyasının kanlı yüzyılını iyi anlamak için okunması gereken bir kitap.